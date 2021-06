Francia, Pogba: “Rudiger mi ha morso, ma non voglio che venga punito"

EURO 2020

“Alla fine ci siamo abbracciati ed è finita” ha detto il centrocampista dello United, ma la Uefa potrebbe intervenire

Tra le tante giocate spettacolari di Francia-Germania, c’è stato anche il morso di Rudiger a Pogba. Non certo paragonabile a quello di Suarez a Chiellini nel 2014, ma comunque un gesto eclatante che non è scappato all’occhio delle telecamere e che potrebbe costare una sanzione al difensore tedesco, anche se non ha ricevuto cartellini (né l’azione non è stata rivista al Var) e nonostante Pogba lo difenda: “Mi ha morso. Ma non voglio che venga punito".

A pochi minuti dalla fine del primo tempo, Rudiger è stato ripreso mentre cercava di affondare i denti nella schiena del francese, che si è subito lamentato con l’arbitro: “Mi ha dato un morso credo, ma ci conosciamo da tanto tempo. L’ho detto all’arbitro, ovvero colui che decide, ed ha preso la sua decisione. Per me è finita lì, voglio solo pensare al calcio. Non sono stati estratti cartellini e credo che sia meglio così. È stata una bella partita e sono contento per i nostri tifosi, ma non voglio che Rudiger venga sospeso per una cosa del genere. A fine partita ci siamo abbracciati”, le parole di Pogba dopo il match.

Nonostante il ‘perdono’ del centrocampista, però, non mette la parola fine alla questione perché anche se non sono stati estratti cartellini non è escluso che sia analizzata la prova tv (sabato c’è Germania-Portogallo).

