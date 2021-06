Euro 2020, anche Raspadori tra i convocati di Mancini

VERSO EURO 2020

Come riporta il nostro inviato Simone Malagutti, l'attaccante del Sassuolo torna a Coverciano: Politano a rischio

di

Simone Malagutti

Prima era un sospetto, una suggestione, ora è una certezza: Giacomo Raspadori rientra nel gruppo azzurro radunato a Coverciano per preparare la spedizione di Euro 2020! Dopo qualche giorno passato nel pre-ritiro azzurro del Forte Village nel tentativo di recuperare dall’infortunio alla coscia destra, l’attaccante del Sassuolo era stato escluso dalla lista dei 28 di Mancini (da ridurre a 26 entro la mezzanotte di questa sera) per mettersi a disposizione dell’Under 21 impegnata negli Europei di categoria contro il Portogallo. Ma il Ct aspettava di vederlo all’opera ieri sera per coglierne condizioni fisiche e per capire se le sue caratteristiche si sposano con l’idea di gioco della Nazionale: esame superato! Getty Images

Per il Mancio Raspadori può essere quel centravanti in grado di dargli qualcosa di diverso da Immobile e Belotti e oggi pomeriggio varcherà i cancelli di Coverciano per inseguire il sogno Europeo. Resta da capire se entrerà direttamente nella lista dei 26 (con probabile esclusione di Politano), o se verrà ‘aggregato' al gruppo come riserva (fino al 10 giugno, vigilia di Italia-Turchia, sarà possibile sostituire eventuali infortunati.

