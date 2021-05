Convocati Euro 2020: le rose delle 24 Nazionali partecipanti

Euro 2020, dopo il rinvio dovuto alla pandemia, prenderà forma in giro per l'Europa questa estate. Ventiquattro le Nazionali qualificate al torneo, per la prima volta itinerante, che inizierà l'11 giugno da Roma con Italia-Turchia. La Nazionale di Mancini se la dovrà vedere anche con Svizzera e Galles, ma in attesa di capire chi sarà la sorpresa della competizione e chi la conferma, registrando assenze illustri come Sergio Ramos e ter Stegen, ecco la lista dei preconvocati - continuamente in aggiornamento - da ogni ct. Viste le cause eccezionali, la Uefa ha dato l'ok all'allargamento a 26 giocatori convocati per questa edizione.