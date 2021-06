Diego Llorente falso positivo, Luis Enrique: "Non flagellarti, ora se di nuovo qui"

In casa Spagna tiene ancora banco la situazione di Diego Llorente. Dopo essere risultato positivo al Covid e messo in isolamento, il difensore del Leeds è tornato disponibile dopo aver superato altri quattro tamponi molecolari. Un recupero prezioso per Luis Enrique, che nel ritiro della Roja ha accolto il giocatore con un discorso toccante prontamente ripreso e pubblicato su Twitter dalla Federazione spagnola. "Quando la vita ti riserva colpi duri e ingiusti, come questa situazione che ti ha toccato, bisogna accettarlo e non flagellarti - dice nelle immagini il ct al calciatore -. Avrai passato due giorni a piangere, da solo, ma alla fine bisogna sempre accettare le cose come stanno. Per fortuna ora sei di nuovo qui". Una bella lezione di vita.

Getty Images