Belgio-Portogallo, Cristiano Ronaldo a Courtois: "Sei stato fortunato"

Al termine di Belgio-Portogallo, partita che ha qualificato i Diavoli Rossi ai quarti di finale di Euro 2020 dove troveranno l'Italia, Cristiano Ronaldo e Thibaut Courtois si sono scambiati un breve saluto. La Uefa ha pubblicato la clip del momento in questione, in cui sente l'attaccante della Juventus dire al portiere del Real Madrid: "Fortunato, eh? La palla oggi non voleva entrare! Buona fortuna".