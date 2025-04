Suzuki all'Eicma Riding Fest, a Misano la versatilità e la sportività delle due ruote giapponesi

Ospite d’onore della manifestazione sarà infatti l’amatissimo pilota texano Kevin Schwantz che ha conquistato il titolo mondiale della classe 500 nel 1993 in sella alla Suzuki, diventando simbolo di talento, coraggio e determinazione. Con il suo stile di guida aggressivo e spettacolare, ha lasciato un segno indelebile nella storia del Motomondiale, conquistando 25 vittorie e numerosi podi nella sua carriera. Amato dai tifosi di tutto il mondo per il suo numero 34 e il suo spirito combattivo, Kevin Schwantz è entrato di diritto nella Hall of Fame della MotoGP, dove continua a essere fonte d’ispirazione per le nuove generazioni di piloti.