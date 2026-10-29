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Yamaha YZ250F 2027: motore e ciclistica si rinnovano

Per il 2027, Yamaha interviene in profondità sulla YZ250F: nuovo motore, telaio e sospensioni derivati dalla YZ450F, insieme a una trasmissione rivista e a un impianto frenante aggiornato

29 Ott 2026 - 14:23
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La gamma Yamaha Off Road Competition 2027 si aggiorna con una revisione sostanziale della YZ250F, che interessa motore, ciclistica e componentistica. Il monocilindrico adotta una nuova distribuzione con bilancieri, rapporto di compressione aumentato da 13,8:1 a 14,1:1 e un limite di rotazione superiore di 700 giri/min.

Cambiano anche albero motore, pistone e sistema di aspirazione, mentre la trasmissione viene rinforzata e la frizione diventa idraulica. Il telaio perimetrale in alluminio e le sospensioni Kayaba riprendono la base della YZ450F, con tarature specifiche per la quarto di litro. L’ammortizzatore posteriore introduce una nuova valvola di base, mentre il freno posteriore passa a un disco da 220 mm, contro i precedenti 240 mm.

Aggiornati anche il controllo di trazione e il Launch Control, affiancati dalle regolazioni tramite app Power Tuner. Completano le novità le sovrastrutture ridisegnate e le nuove grafiche, condivise con la YZ450F e declinate anche nella versione Monster Energy Edition.

Per vedere da vicino la nuova Yamaha YZ250F 2027 a EICMA le coordinate sono: Padiglione 10 _ Stand E90

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