Yamaha YZ250F 2027: motore e ciclistica si rinnovano

Cambiano anche albero motore, pistone e sistema di aspirazione, mentre la trasmissione viene rinforzata e la frizione diventa idraulica. Il telaio perimetrale in alluminio e le sospensioni Kayaba riprendono la base della YZ450F, con tarature specifiche per la quarto di litro. L’ammortizzatore posteriore introduce una nuova valvola di base, mentre il freno posteriore passa a un disco da 220 mm, contro i precedenti 240 mm.