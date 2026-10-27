STOP&UP, il cavalletto elettro-oleodinamico che solleva e stabilizza il mezzo

Il sistema permette di sollevare e posizionare il veicolo in verticale senza sforzo fisico, semplicemente con l’azionamento di un tasto sul manubrio. La maggiore distanza tra i punti di appoggio rispetto a un cavalletto convenzionale amplia la base di sostegno, migliorando la stabilità e facilitando il parcheggio negli spazi più stretti. L'attivazione è subordinata a precise condizioni di sicurezza: con il motore acceso, il veicolo deve essere verticale, con freno azionato e ruote completamente ferme.