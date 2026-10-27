STOP&UP, il cavalletto elettro-oleodinamico che solleva e stabilizza il mezzo

© eicma.it
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La ligure SPA Stampaggio Plastica Affini opera nel settore dello stampaggio di materie plastiche e presenterà a EICMA 2026 una soluzione brevettata che ripensa uno dei componenti più tradizionali della moto e dello scooter.
Si chiama Stop&Up ed è un cavalletto elettro-oleodinamico, progettato da DDesign Lab.
Il sistema permette di sollevare e posizionare il veicolo in verticale senza sforzo fisico, semplicemente con l’azionamento di un tasto sul manubrio. La maggiore distanza tra i punti di appoggio rispetto a un cavalletto convenzionale amplia la base di sostegno, migliorando la stabilità e facilitando il parcheggio negli spazi più stretti. L'attivazione è subordinata a precise condizioni di sicurezza: con il motore acceso, il veicolo deve essere verticale, con freno azionato e ruote completamente ferme.
È inoltre previsto un bloccaggio meccanico per le soste prolungate. In caso di avaria o interruzione dell'alimentazione, il dispositivo può essere scollegato dal sistema automatico e utilizzato manualmente come un cavalletto tradizionale.La struttura modulare consentirà di adattare Stop&Up a veicoli di diverse dimensioni e categorie, mentre la cover affusolata punta a integrarlo nelle linee della moto.
Le coordinate per scoprire questo prodotto a EICMA 2026 sono: Padiglione 06 _ Stand I17.