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Antifurto GPS integrato nella sella: la novità firmata Trackting e TPZ Italia

Trackting e TPZ Italia lanciano a EICMA 2026 la prima linea di selle artigianali con localizzatore GPS invisibile e autonomo per proteggere le moto dai furti 

05 Nov 2026 - 09:30
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Debutta a EICMA 2026 la prima gamma di selle per moto con antifurto GPS invisibile integrato, nata dalla collaborazione tra Trackting e TPZ Italia.

La novità (esposta al Pad. 14, Stand E19) arriva in risposta a un tema ancora centrale per i motociclisti: la protezione dai furti. Il sistema Trackting DOT unisce localizzazione satellitare, accelerometro, SIM multi-operatore e una batteria ricaricabile dalla durata fino a sei mesi, attivandosi automaticamente tramite un Tag portachiavi che riconosce il proprietario per tutelarne la privacy.

In caso di spostamenti non autorizzati, il dispositivo avvisa immediatamente l'utente con una telefonata e una notifica, tracciando il veicolo in tempo reale sulla mappa per facilitare l'intervento delle forze dell'ordine. Privo di collegamenti all'impianto elettrico e totalmente irrintracciabile, l'antifurto è acquistabile, insieme alle selle artigianali compatibili, direttamente sullo shop online di TPZ Italia.

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