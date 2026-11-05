Antifurto GPS integrato nella sella: la novità firmata Trackting e TPZ Italia

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Trackting e TPZ Italia lanciano a EICMA 2026 la prima linea di selle artigianali con localizzatore GPS invisibile e autonomo per proteggere le moto dai furti
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Debutta a EICMA 2026 la prima gamma di selle per moto con antifurto GPS invisibile integrato, nata dalla collaborazione tra Trackting e TPZ Italia.
La novità (esposta al Pad. 14, Stand E19) arriva in risposta a un tema ancora centrale per i motociclisti: la protezione dai furti. Il sistema Trackting DOT unisce localizzazione satellitare, accelerometro, SIM multi-operatore e una batteria ricaricabile dalla durata fino a sei mesi, attivandosi automaticamente tramite un Tag portachiavi che riconosce il proprietario per tutelarne la privacy.
In caso di spostamenti non autorizzati, il dispositivo avvisa immediatamente l'utente con una telefonata e una notifica, tracciando il veicolo in tempo reale sulla mappa per facilitare l'intervento delle forze dell'ordine. Privo di collegamenti all'impianto elettrico e totalmente irrintracciabile, l'antifurto è acquistabile, insieme alle selle artigianali compatibili, direttamente sullo shop online di TPZ Italia.