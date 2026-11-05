Antifurto GPS integrato nella sella: la novità firmata Trackting e TPZ Italia

In caso di spostamenti non autorizzati, il dispositivo avvisa immediatamente l'utente con una telefonata e una notifica, tracciando il veicolo in tempo reale sulla mappa per facilitare l'intervento delle forze dell'ordine. Privo di collegamenti all'impianto elettrico e totalmente irrintracciabile, l'antifurto è acquistabile, insieme alle selle artigianali compatibili, direttamente sullo shop online di TPZ Italia.