Nuova Yamaha MT-125 2027: design affilato, display TFT e navigatore, tutte le novità

Più di dieci anni fa, Yamaha ha rivoluzionato il mondo del motociclismo con la nuova gamma Hyper Naked, di cui fanno parte i rivoluzionari modelli MT-09, MT-07, MT-03 e MT-125. La famiglia MT ha fissato nuovi standard, definito la categoria e ispirato una nuova generazione di piloti, creando un'eredità che non ha eguali.