Nuova Yamaha MT-125 2027: design affilato, display TFT e navigatore, tutte le novità

© Ufficio Stampa
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Più di dieci anni fa, Yamaha ha rivoluzionato il mondo del motociclismo con la nuova gamma Hyper Naked, di cui fanno parte i rivoluzionari modelli MT-09, MT-07, MT-03 e MT-125. La famiglia MT ha fissato nuovi standard, definito la categoria e ispirato una nuova generazione di piloti, creando un'eredità che non ha eguali.
Da allora, ogni modello si è evoluto, mantenendo il suo inconfondibile stile aggressivo, l’eccezionale maneggevolezza e la potenza ricca di coppia e coinvolgente in ogni evoluzione. Nel 2027, la MT-125 entra a far parte della nuova generazione Hyper Naked.
UN'ATTITUDINE CHE EMOZIONA: BENVENUTI NELLA PROSSIMA GENERAZIONE
La MT-125 di nuova generazione si caratterizza per un nuovo design aggressivo e audace. Una silhouette più snella grazie alla nuova sella che rende questa moto immediatamente riconoscibile come parte della famiglia MT, sia che sfrecci per le strade della città, sia che sia parcheggiata.
Una nuova forma scolpita del serbatoio, abbinata a un pannello testurizzato distintivo fumé e un effetto glitch, su cui spicca il logo MT, dona alla MT-125 una personalità senza tempo. La nuova forma garantisce un comfort superiore al pilota sia in una posizione rilassata durante i tragitti urbani, sia in una posizione più aggressiva quando si affrontano curve tortuose per il piacere della guida.
MANEGGEVOLEZZA ECCEZIONALE E TECNOLOGIA MODERNA
Mantenendo il motore 125cc con VVA, il telaio Deltabox, le forcelle a steli rovesciati da 41 mm e l’altezza sella di 810 mm, MT-125 2027 vanta la stessa maneggevolezza, grip e controllo eccezionali a cui i piloti sono abituati. La sua accelerazione ricca di coppia e le sue prestazioni regalano emozioni da brivido.
Per garantire che i motociclisti rimangano sempre connessi e informati anche durante la guida, viene in aiuto un display TFT da 5" con connettività smartphone tramite l'app gratuita Yamaha MyRide e navigazione integrata con indicazioni passo-passo. Questa connettività consente al pilota di gestire chiamate, musica e messaggi durante la guida.
PRONTA A EMOZIONARE
Nota per la sua attitudine urbana, il nuovo distintivo muso della MT-125 sfoggia un look affilato e spigoloso, con luci LED dal design a lama e indicatori anteriori aggiornati che rendono lo sguardo della MT-125 ancora più intimidatorio che mai. Questo design moderno si abbina a una mascherina anteriore trasparente fumé con logo "MT-125" a effetto smerigliato.
Pensato per catturare lo sguardo, è stato introdotto un nuovo schema cromatico ad alto contrasto denominato Redline White, con una sella bicolore, che si affianca all’iconica gamma di colori Ice Storm, Icon Blue e Tech Black, e presenta una nuova audace grafica laterale "125" sul serbatoio di ogni modello. Aggressiva per natura, audace nel design e costruita per emozionare, la MT-125 2027 è pronta ad entusiasmare.
COLORI, DISPONIBILITÀ
La nuova MT-125 2027 sarà disponibile in 4 colori: Ice Storm, Redline White, Icon Blue e Tech Black.
La MT-125 sarà disponibile presso i concessionari Yamaha nel primo trimestre 2027.
ACCESSORI ORIGINALI YAMAHA
Yamaha ha sviluppato una vasta gamma di pacchetti e singoli accessori originali che consentono al proprietario di una MT-125 di personalizzare facilmente la propria moto.
I clienti possono ordinare i pacchetti e gli accessori prima di ritirare la nuova moto e farli montare dal loro concessionario Yamaha. Tutti gli articoli nei pacchetti possono essere acquistati anche singolarmente.
APP MYRIDE
L'app MyRide di Yamaha offre a tutti i piloti della MT la possibilità di ottenere di più dalla loro esperienza di guida attraverso il tracciamento e la creazione del percorso, informazioni di guida come l'angolo di inclinazione, la distanza percorsa e altro ancora. Inoltre, gli utenti possono creare la propria storia, aggiungere foto e condividere sui social media e sulla comunità MyRide.
Per il modello MT-125, MyRide è anche l'app che consente la connettività con lo smartphone.