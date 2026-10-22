Juventus, Di Gregorio la chiave per arrivare al nuovo attaccante

22 Ott 2026 - 09:36
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 Antonio Raimondo © italyphotopress

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La Juventus a gennaio cercherà di comprare una prima punta e, come abbiamo anticipato, uno dei nomi che piace molto alla dirigenza bianconera è Antonio Raimondo, che ha iniziato alla grande la stagione col Frosinone ma è di proprietà del Bologna. Secondo quanto scrive Tuttosport, una chiave per arrivare all'attuale capocannoniere della Serie A potrebbe essere Michele Di Gregorio, della Juve e attualmente in prestito al Bournemouth dove però non gioca mai, e che interessa proprio al club rossoblù e che con Palladino aveva già giocato ai tempi del Monza.

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