Norton 450 Urban, il debutto mondiale al Salone 2026

Disponibile in due versioni, la nuova moto porta il design e la cura costruttiva del marchio britannico nel segmento delle medie cilindrate a vocazione urbana, con una proposta pensata per gli spostamenti quotidiani e le uscite fuori città. Il motore monocilindrico da 454 cc eroga 47 CV a 8.000 giri/min e 45 Nm di coppia a 6.000 giri/min.