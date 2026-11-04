Norton 450 Urban, il debutto mondiale al Salone 2026

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Norton amplia la propria gamma con la nuova 450 Urban, presentata oggi in anteprima mondiale.
Disponibile in due versioni, la nuova moto porta il design e la cura costruttiva del marchio britannico nel segmento delle medie cilindrate a vocazione urbana, con una proposta pensata per gli spostamenti quotidiani e le uscite fuori città. Il motore monocilindrico da 454 cc eroga 47 CV a 8.000 giri/min e 45 Nm di coppia a 6.000 giri/min.
Il telaio in alluminio, la forcella KYB completamente regolabile e l'ABS cornering completano una ciclistica progettata per coniugare agilità e controllo. Le due varianti condividono la piattaforma tecnica, ma si distinguono per l'impostazione estetica: la versione stradale adotta cerchi da 17 pollici, mentre quella dall'aspetto più robusto aggiunge paramani, protezioni per la forcella, cupolino e parafanghi maggiorati.
La 450 Urban affianca le sportive Manx R e Manx e le nuove adventure-touring Atlas e Atlas GT, equipaggiate con un bicilindrico parallelo da 585 cc.
Norton Motorcycles è presente a EICMA 2026 | Pad.18 _ Stand 154.