Nolan presenta nuovi caschi dedicati alla guida sportiva, all'avventura e alla mobilità urbana

Fondata nel 1972, Nolan progetta, sviluppa e produce caschi in Italia. Nei suoi stabilimenti di Brembate di Sopra, alle porte di Bergamo, l'azienda unisce design, ingegneria e una consolidata competenza produttiva. La realizzazione delle calotte, la produzione degli elementi in EPS e delle visiere, i test e l'assemblaggio finale fanno parte di un processo industriale integrato che permette uno stretto dialogo tra sviluppo e produzione.