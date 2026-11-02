Nolan presenta nuovi caschi dedicati alla guida sportiva, all'avventura e alla mobilità urbana

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L'azienda bergamasca svela a EICMA 2026 la collezione 2027 guidata dal racing stradale X-804 ST Ultra Carbon, dal crossover N70-3 X e dal jet urbano N40-6.
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Nolan si presenta a EICMA 2026 con importanti novità di prodotto e una visione chiara del proprio futuro. Tre nuovi modelli arricchiscono la collezione 2027, rispondendo a esigenze di guida differenti, mentre le ultime evoluzioni nel campo della comunicazione e delle tecnologie per le visiere ampliano le possibilità offerte ai motociclisti.
Fondata nel 1972, Nolan progetta, sviluppa e produce caschi in Italia. Nei suoi stabilimenti di Brembate di Sopra, alle porte di Bergamo, l'azienda unisce design, ingegneria e una consolidata competenza produttiva. La realizzazione delle calotte, la produzione degli elementi in EPS e delle visiere, i test e l'assemblaggio finale fanno parte di un processo industriale integrato che permette uno stretto dialogo tra sviluppo e produzione.
A guidare l'evoluzione del marchio è una filosofia semplice: YOUR HEAD IS ON OUR MIND. La protezione è fondamentale, ma lo sono altrettanto la calzata, la visibilità, la ventilazione, l'intuitività delle tecnologie e tutti quei dettagli che rendono un casco confortevole nell'utilizzo quotidiano. È da questa attenzione che nasce l'approccio contemporaneo di Nolan al segmento premium.
ALLA SCOPERTA DELLA COLLEZIONE 2027
I tre nuovi modelli interpretano esigenze e stili di guida differenti. Senza seguire un'unica formula estetica, ciascuno è sviluppato attorno alla propria destinazione d'uso, condividendo la stessa attenzione alla protezione, al comfort e alla qualità progettuale che caratterizza Nolan.
X-804 ST ULTRA CARBON | PRESTAZIONI RACING, RAFFINATE PER LA STRADA
L'X-804 ST Ultra Carbon amplia la gamma X-Series di Nolan con un'interpretazione più raffinata dell'X-804 RS. Sviluppato sulla stessa piattaforma tecnica, ne condivide l'architettura della calotta, il sistema visiera, la ventilazione e la calzata orientata alle prestazioni. La differenza più evidente è lo spoiler posteriore, più corto e discreto, accompagnato da grafiche ricercate e da un'estetica più sobria, pensata per l'utilizzo stradale.
L'ST conserva il carattere sportivo della gamma X-804, introducendo la compatibilità con i sistemi di comunicazione N-Com Bluetooth+ e Mesh. Si rivolge così ai motociclisti che apprezzano le soluzioni tecniche derivate dalle competizioni, ma cercano anche connettività e versatilità per la guida su strada e lo sport touring. Nolan definisce questa direzione stilistica Sportive Refinement: un equilibrio tra carattere racing, eleganza e funzionalità.
N70-3 X | VERSATILITÀ PER L'ADVENTURE E IL CROSSOVER
Il nuovo N70-3 X evolve il caratteristico concetto crossover di Nolan, rivolgendosi a chi alterna gli spostamenti quotidiani, i viaggi e i percorsi più avventurosi. La mentoniera protettiva rimovibile consente diverse configurazioni di utilizzo, mentre la doppia omologazione P/J permette di utilizzare il casco nelle configurazioni integrale e jet previste dall'omologazione.
La calotta in policarbonato Lexan™, la struttura interna in EPS a densità differenziata, l'ampio campo visivo e il sistema di ventilazione AirBooster sono progettati per offrire comfort e funzionalità anche durante i viaggi più lunghi e in condizioni di guida variabili. Gli interni comfort rimovibili, la predisposizione per l'utilizzo degli occhiali e la compatibilità con i sistemi di comunicazione N-Com completano un casco che fa della flessibilità uno dei suoi principali punti di forza.
N40-6 | IL JET CONTEMPORANEO PER LA MOBILITÀ URBANA
Pensato per i ritmi e le esigenze della mobilità urbana, il nuovo N40-6 unisce la libertà tipica di un casco jet a una calotta dalla forma avvolgente, con una maggiore copertura nella zona delle tempie e della nuca. La visiera lunga e ultrawide offre protezione dal vento e dagli agenti atmosferici, mantenendo un campo visivo particolarmente ampio, ideale per muoversi con disinvoltura nel traffico cittadino.
Il modello è inoltre dotato di visierino parasole VPS integrato, ventilazione AirBooster, interni Clima Comfort facilmente rimovibili e compatibilità con i sistemi di comunicazione N-Com, incluso Wireless Pro. Le proporzioni pulite e il design contemporaneo si accompagnano così alle caratteristiche pratiche richieste negli spostamenti quotidiani, sia in moto sia in scooter.
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