LETBE e PELPI INTERNATIONAL uniscono le forze a EICMA 2026 per il prossimo capitolo in Europa

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Competenza industriale, design distintivo e conoscenza del mercato europeo si fondono in una nuova collaborazione incentrata sui prodotti, sui motociclisti e sul supporto a essi dedicato
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LETBE pone l'Europa al centro del suo prossimo capitolo. A EICMA 2026, il marchio motociclistico del Guangzhou Haojin Group annuncia una collaborazione con PELPI International per avvicinare le proprie basi industriali e la propria identità di prodotto alle esigenze dei motociclisti e dei concessionari europei. La partnership unisce l'esperienza manifatturiera di Haojin con la profonda conoscenza dei mercati locali di PELPI, con l'obiettivo di sviluppare i prodotti del futuro e costruire i servizi di supporto necessari.
DALL'ESPERIENZA INDUSTRIALE A UN'IDENTITÀ DI MARCHIO DISTINTIVA
Alle spalle di LETBE c'è il Guangzhou Haojin Group, forte di circa 25 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di motociclette. LETBE attinge a quella base industriale esprimendo al contempo un carattere proprio: design originale, piacere di guida e una forte attenzione alla sicurezza. Il motto "Break the Pattern. Never Settle." racchiude l'ambizione del marchio di sfidare le convenzioni anziché seguirle.
L'Europa non è un foglio bianco per LETBE. Il marchio ha già costruito relazioni internazionali e ha partecipato alle precedenti edizioni di EICMA. Con PELPI International, l'attenzione si sposta ora su una comprensione più approfondita dei motociclisti europei e delle esigenze pratiche della rete di concessionari, spunti pensati per contribuire a definire i prossimi passi del marchio.
"La nostra esperienza industriale offre a LETBE una solida base, ma il marchio deve avere una voce propria. 'Break the Pattern. Never Settle.' è lo spirito che portiamo nelle nostre moto. Collaborare con PELPI ci aiuterà ad ascoltare più da vicino i motociclisti europei e a sviluppare prodotti tenendo conto delle loro aspettative", ha dichiarato Harry Wu, direttore marketing di LETBE.
CINQUE MODELLI, CINQUE ESPRESSIONI DEL CARATTERE DI LETBE
Cinque famiglie di modelli portano la filosofia di design di LETBE sullo stand di EICMA:
Insieme, svelano le diverse anime della personalità del marchio, dalla mobilità urbana a uno spirito più esplorativo. Specifiche di mercato, disponibilità, prezzi e date di lancio saranno annunciati separatamente.
IL PROGETTO EUROPEO: PRODOTTI, SERVIZI E COMPETENZA DI MERCATO
L'ambizione si estende oltre le motociclette esposte. La cooperazione con PELPI International intende collegare le capacità di sviluppo prodotto di LETBE con il know-how derivante dal lavoro diretto sui mercati europei. Tre aree guideranno questo lavoro:
Per PELPI International, la collaborazione si fonda sulla sua esperienza con i produttori internazionali di moto e sulle esigenze delle reti di distribuzione europee. Per LETBE, rappresenta l'opportunità di integrare tale prospettiva di mercato nelle discussioni sui futuri motocicli e sui servizi di supporto correlati.
"In Europa, un prodotto forte è solo l'inizio. I motociclisti si aspettano moto che riflettano le loro esigenze e i concessionari necessitano di un supporto affidabile. Con LETBE, la nostra ambizione è unire l'esperienza produttiva alla conoscenza locale — dallo sviluppo dei futuri prodotti ai ricambi, all'assistenza post-vendita e a una comunicazione mirata", ha dichiarato Cesare Galli, CEO di PELPI International.