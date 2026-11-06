LETBE e PELPI INTERNATIONAL uniscono le forze a EICMA 2026 per il prossimo capitolo in Europa

L'Europa non è un foglio bianco per LETBE. Il marchio ha già costruito relazioni internazionali e ha partecipato alle precedenti edizioni di EICMA. Con PELPI International, l'attenzione si sposta ora su una comprensione più approfondita dei motociclisti europei e delle esigenze pratiche della rete di concessionari, spunti pensati per contribuire a definire i prossimi passi del marchio.