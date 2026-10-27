Insta360 Mic, audio premium per i contenuti quotidiani

© eicma.it
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Insta360 lancia Insta360 Mic, il microfono wireless di fascia alta per content creator: ora le riprese quotidiane si avvarranno di un audio di alta qualità.
Mic è il primo microfono wireless che abbina il display E-Ink personalizzabile di Insta360 a uno slot per schede micro SD, per offrire l’opzione di una memoria espandibile e dare ai creator la libertà di scegliere come e quando registrare i propri contenuti. È pensato per supportare dai vlog di vita quotidiana alle riprese sportive del weekend, dai viaggi alle dirette streaming fino alle conversazioni di gruppo.
Tre i preset dedicati - Normale, Ricco e Nitido - permettono ai creator di dare alle voci più nitidezza o più profondità e corposità, preservando la naturalezza del suono. Ogni trasmettitore offre un’autonomia fino a 13 ore con singola carica. Con il case di ricarica, l’autonomia totale arriva fino a 34 ore, ideale per registrare intere giornate di riprese senza dover cercare una presa di corrente.
Mic va ad affiancare il trasmettitore top di gamma Mic Pro e il modello entry level Mic Air, completando la gamma di microfoni wireless firmata Insta360.
Per approfondirne tutte le caratteristiche, Insta360 sarà presente a EICMA 2026 | Pad. 14 _ Stand E47.