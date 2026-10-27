Insta360 Mic, audio premium per i contenuti quotidiani

Mic è il primo microfono wireless che abbina il display E-Ink personalizzabile di Insta360 a uno slot per schede micro SD, per offrire l’opzione di una memoria espandibile e dare ai creator la libertà di scegliere come e quando registrare i propri contenuti. È pensato per supportare dai vlog di vita quotidiana alle riprese sportive del weekend, dai viaggi alle dirette streaming fino alle conversazioni di gruppo.