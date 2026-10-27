eicma 2026

Insta360 Mic, audio premium per i contenuti quotidiani

Display E-Ink, memoria espandibile e 34 ore di autonomia: il nuovo microfono wireless debutta a EICMA 2026.

27 Ott 2026 - 08:44
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 7
© eicma.it
© eicma.it
© eicma.it

© eicma.it

© eicma.it

Insta360 lancia Insta360 Mic, il microfono wireless di fascia alta per content creator: ora le riprese quotidiane si avvarranno di un audio di alta qualità.

Mic è il primo microfono wireless che abbina il display E-Ink personalizzabile di Insta360 a uno slot per schede micro SD, per offrire l’opzione di una memoria espandibile e dare ai creator la libertà di scegliere come e quando registrare i propri contenuti. È pensato per supportare dai vlog di vita quotidiana alle riprese sportive del weekend, dai viaggi alle dirette streaming fino alle conversazioni di gruppo.

Tre i preset dedicati - Normale, Ricco e Nitido - permettono ai creator di dare alle voci più nitidezza o più profondità e corposità, preservando la naturalezza del suono. Ogni trasmettitore offre un’autonomia fino a 13 ore con singola carica. Con il case di ricarica, l’autonomia totale arriva fino a 34 ore, ideale per registrare intere giornate di riprese senza dover cercare una presa di corrente.

Mic va ad affiancare il trasmettitore top di gamma Mic Pro e il modello entry level Mic Air, completando la gamma di microfoni wireless firmata Insta360.

Per approfondirne tutte le caratteristiche, Insta360 sarà presente a EICMA 2026 | Pad. 14 _ Stand E47. 

eicma
eicma 2026
Notizie del giorno
Vedi tutti
10:27
Kane ha vinto il Pallone d'Oro: siete d'accordo?
10:26
Martin non si arrende: "Sto facendo di tutto per arrivare a Sepang nelle migliori condizioni"
Carlos Alcaraz
10:18
ATP Finals 2026, la classifica live
Baby Yamal si prende la scena alla cerimonia del Pallone d'oro
10:18
Baby Yamal si prende la scena alla cerimonia del Pallone d'oro
10:08
Nba, Edwards e Antetokounmpo dominano, ma Minnesota e Miami vanno ko