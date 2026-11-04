Husqvarna Mobility svela le nuove FC 250 e FC 450 Factory Edition

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Husqvarna Mobility presenta le nuove FC 250 Factory Edition e FC 450 Factory Edition, due modelli che definiscono il futuro della gamma motocross del marchio grazie a un’evoluzione tecnica e prestazionale senza precedenti.
Le nuove Factory Edition introducono significative innovazioni tecniche e una componentistica premium pensata per massimizzare prestazioni, controllo e affidabilità.
Disponibili in serie limitata a livello globale, le FC 250 Factory Edition e FC 450 Factory Edition sono state progettate per offrire il massimo in termini di competitività ed efficacia.
A guidare questa nuova generazione di modelli Husqvarna è la FC 250 Factory Edition, equipaggiata con un motore completamente nuovo riprogettato per garantire prestazioni di riferimento senza rinunciare alla facilità di utilizzo. Il motore a doppio albero a camme in testa nasce da un progetto inedito e si distingue per il rapporto di compressione incrementato e da un limite di giri/minuto più elevato, caratteristiche che assicurano una risposta pronta e incisiva lungo tutto l’arco di erogazione. Allo stesso tempo, la progressività dell’erogazione della potenza consente al pilota di sfruttarne al massimo il potenziale con grande confidenza.
Entrambe le Factory Edition beneficiano inoltre di un importante pacchetto di aggiornamenti ciclistici. Tra le principali novità spicca la forcella WP XACT Closed-Cartridge, sviluppata attraverso un approfondito programma di test comparativi che ha coinvolto piloti di ogni livello. La nuova forcella a cartuccia chiusa offre una migliore sensibilità all’avantreno e una maggiore precisione di guida in ogni condizione di utilizzo. Le nuove geometrie del telaio e della sospensione posteriore contribuiscono a migliorare stabilità, agilità e precisione.
Le prestazioni di entrambe le moto vengono ulteriormente elevate da una serie di aggiornamenti, tra cui una configurazione rivista dell’aspirazione, il sistema di iniezione “top-feed” e il più recente Engine Management System. Questi componenti lavorano in sinergia per ottimizzare l’efficienza della combustione, la risposta dell’acceleratore e l’erogazione di potenza, senza però compromettere la guidabilità.
Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti legati alla manutenzione: le operazioni di assistenza sono state semplificate e gli intervalli di manutenzione ottimizzati, in linea con l’approccio Husqvarna Mobility orientato a soddisfare le esigenze di tutti i piloti.
La nuova livrea esclusiva Factory Edition esalta l’inconfondibile identità del marchio grazie a una predominante colorazione bianca, arricchita da dettagli blu scuro, elementi che richiamano la filosofia Husqvarna Mobility e ne sottolineano il carattere premium e racing.
Caratteristiche tecniche principali
Le nuove Husqvarna FC 250 Factory Edition e FC 450 Factory Edition saranno disponibili da dicembre 2026 presso i Concessionari Husqvarna Mobility con i seguenti prezzi di listino (franco concessionario, IVA inclusa):