Husqvarna Mobility svela le nuove FC 250 e FC 450 Factory Edition

A guidare questa nuova generazione di modelli Husqvarna è la FC 250 Factory Edition, equipaggiata con un motore completamente nuovo riprogettato per garantire prestazioni di riferimento senza rinunciare alla facilità di utilizzo. Il motore a doppio albero a camme in testa nasce da un progetto inedito e si distingue per il rapporto di compressione incrementato e da un limite di giri/minuto più elevato, caratteristiche che assicurano una risposta pronta e incisiva lungo tutto l’arco di erogazione. Allo stesso tempo, la progressività dell’erogazione della potenza consente al pilota di sfruttarne al massimo il potenziale con grande confidenza.