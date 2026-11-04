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Husqvarna Mobility svela le nuove FC 250 e FC 450 Factory Edition

Edizione limitata, motore 250cc totalmente riprogettato e componentistica premium: ecco le nuove Husqvarna Factory Edition in arrivo a dicembre 2026

04 Nov 2026 - 10:16
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Husqvarna Mobility presenta le nuove FC 250 Factory Edition e FC 450 Factory Edition, due modelli che definiscono il futuro della gamma motocross del marchio grazie a un’evoluzione tecnica e prestazionale senza precedenti.

Le nuove Factory Edition introducono significative innovazioni tecniche e una componentistica premium pensata per massimizzare prestazioni, controllo e affidabilità.

Disponibili in serie limitata a livello globale, le FC 250 Factory Edition e FC 450 Factory Edition sono state progettate per offrire il massimo in termini di competitività ed efficacia.

A guidare questa nuova generazione di modelli Husqvarna è la FC 250 Factory Edition, equipaggiata con un motore completamente nuovo riprogettato per garantire prestazioni di riferimento senza rinunciare alla facilità di utilizzo. Il motore a doppio albero a camme in testa nasce da un progetto inedito e si distingue per il rapporto di compressione incrementato e da un limite di giri/minuto più elevato, caratteristiche che assicurano una risposta pronta e incisiva lungo tutto l’arco di erogazione. Allo stesso tempo, la progressività dell’erogazione della potenza consente al pilota di sfruttarne al massimo il potenziale con grande confidenza.

Entrambe le Factory Edition beneficiano inoltre di un importante pacchetto di aggiornamenti ciclistici. Tra le principali novità spicca la forcella WP XACT Closed-Cartridge, sviluppata attraverso un approfondito programma di test comparativi che ha coinvolto piloti di ogni livello. La nuova forcella a cartuccia chiusa offre una migliore sensibilità all’avantreno e una maggiore precisione di guida in ogni condizione di utilizzo. Le nuove geometrie del telaio e della sospensione posteriore contribuiscono a migliorare stabilità, agilità e precisione.

Le prestazioni di entrambe le moto vengono ulteriormente elevate da una serie di aggiornamenti, tra cui una configurazione rivista dell’aspirazione, il sistema di iniezione “top-feed” e il più recente Engine Management System. Questi componenti lavorano in sinergia per ottimizzare l’efficienza della combustione, la risposta dell’acceleratore e l’erogazione di potenza, senza però compromettere la guidabilità.

Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti legati alla manutenzione: le operazioni di assistenza sono state semplificate e gli intervalli di manutenzione ottimizzati, in linea con l’approccio Husqvarna Mobility orientato a soddisfare le esigenze di tutti i piloti.

La nuova livrea esclusiva Factory Edition esalta l’inconfondibile identità del marchio grazie a una predominante colorazione bianca, arricchita da dettagli blu scuro, elementi che richiamano la filosofia Husqvarna Mobility e ne sottolineano il carattere premium e racing.

Caratteristiche tecniche principali

  • Nuovo motore da 250cc progettato per garantire le massime prestazioni, con corpo farfallato ovale, condotto di aspirazione ovalizzato e testata lavorata a CNC.
  • Nuovo posizionamento dei motori, leggermente più in alto nel telaio.
  • Nuovi telai con parametri di rigidità rivisti e finitura bianca lucida verniciata a polvere.
  • Forcella WP XACT Closed-Cartridge sviluppata appositamente.
  • Ammortizzatore WP XACT collegato a un nuovo leveraggio e riposizionato per un’aspirazione più diretta.
  • Nuovi impianti di scarico con camere di risonanza nel collettore.
  • Aggiornamenti estesi a entrambi i propulsori, con particolare attenzione alla parte superiore del motore.
  • Sistema di iniezione top-feed e nuova gestione elettronica del motore (Engine Management System) su entrambi i modelli.
  • Maggiore facilità di manutenzione grazie a una nuova e ottimizzata disposizione del cablaggio e dei componenti.
  • Kit grafiche Team Husqvarna applicato con tecnologia in-mold.
  • Coperchio esterno frizione Rekluse.
  • Sella Factory Racing con rivestimento GUTS.
  • Kit protezioni telaio Factory Racing.
  • Manubrio ProTaper con pad protettivo.
  • Manopole morbide grigie ODI lock-on.
  • Piastre Forcella Factory Racing Triple Clamps (WP PRO COMPONENTS)
  • Disco freno anteriore flottante
  • Protezione disco freno anteriore.
  • Factory Start Device (WP PRO COMPONENTS).
  • Paramotore.
  • Set di ruote Factory Racing (WP PRO COMPONENTS).
  • Pneumatici Dunlop Geomax MX34.
  • Corona posteriore nera.
  • Catena racing dorata.

Le nuove Husqvarna FC 250 Factory Edition e FC 450 Factory Edition saranno disponibili da dicembre 2026 presso i Concessionari Husqvarna Mobility con i seguenti prezzi di listino (franco concessionario, IVA inclusa):

  • FC 250 FACTORY EDITION MY27: € 12.790,00
  • FC 450 FACTORY EDITION MY27: € 13.490,00
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