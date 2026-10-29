GR1T ritorna a EICMA con una gamma di moto elettriche più ampia

© eicma.it
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GR1T torna per la terza volta a EICMA e lo fa con una gamma ancora più articolata.
Accanto alla G1S Street in una livrea inedita, la start up tedesca ma italiana di adozione espone due nuove versioni della sua moto elettrica G1. La G1XR Raider è dotata di portapacchi rinforzati con una capacità di carico di ben 190 kg, una impermeabilizzazione speciale del powertrain e protezioni per le gambe e le mani.
Questo allestimento la rende ideale per i soccorritori, le forze di polizia e i vigili del fuoco, che possono contare anche su un visore notturno a infrarosso. La G1M Mission si distingue invece per il fatto di avere la sezione posteriore del telaio allungata. Il suo sviluppo permette di trasportare un passeggero oppure un carico supplementare, come attrezzature varie o batterie di ricambio, grazie all'eventuale aggiunta di portapacchi laterali. In questo caso la destinazione si estende anche alle flotte aziendali. Tutti i modelli della serie G1 condividono oltre l’85% dei componenti, compresi telaio, motore, batteria amovibile e misura delle ruote.
Il motore elettrico sviluppa una potenza nominale di 11 kW, valore che consente anche ai sedicenni con patente A1 e ai titolari di patente B di guidare le G1. La potenza di picco è invece di 36 CV, per una velocità massima 130 km/h.
Visit GR1T @EICMA 2026 | Hall 9 _ Stand R62.