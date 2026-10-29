GR1T ritorna a EICMA con una gamma di moto elettriche più ampia

Accanto alla G1S Street in una livrea inedita, la start up tedesca ma italiana di adozione espone due nuove versioni della sua moto elettrica G1. La G1XR Raider è dotata di portapacchi rinforzati con una capacità di carico di ben 190 kg, una impermeabilizzazione speciale del powertrain e protezioni per le gambe e le mani.