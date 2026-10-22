EICMA 2026: Sempre come la prima volta, ma mai così grande

Presentata a Milano, a Palazzo Lombardia, l’edizione 2026 segna un nuovo traguardo nella storia della manifestazione. Per la prima volta da quando EICMA si svolge nel quartiere di Fiera Milano a Rho, l’Esposizione occupa dieci padiglioni, uno in più rispetto allo scorso anno. Un risultato senza precedenti che fa dell’edizione 2026 la più grande EICMA di sempre nella venue fieristica milanese. E a raccontarne le dimensioni sono anche gli altri indicatori principali: oltre 300mila metri quadrati complessivi tra superficie espositiva e aree esterne, 754 espositori e 2.120 brand provenienti da 52 Paesi. Numeri che restituiscono l’immagine di una manifestazione ancora più grande, internazionale e completa e confermano la centralità di EICMA nel panorama mondiale dell’industria della mobilità su due ruote.