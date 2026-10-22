Il sindaco di Bournemouth tifa Milan e ha origini italiane: "Ma ho altri doveri..."

Roberto Rocca © instagram
Nella sfida di Europa League tra il Bournemouth e il Milan, il grande protagonista istituzionale sarà il sindaco di Bournemouth, il milanese Roberto Rocca, che in un'intervista alla BBC Radio Solent ha ammesso il proprio "cuore diviso" alla vigilia del match.
Nato nel capoluogo lombardo nel 1976, laureato all'Università Cattolica ed ex consigliere municipale per 14 anni, Rocca si è trasferito Oltremanica nel 2013 dopo esperienze in grandi aziende e in J.P. Morgan, fondando poi la società di consulenza "Meridian Governance Advisory". Eletto primo cittadino lo scorso "20 maggio" tra le file di Reform UK, il sindaco ha confessato: "La mia famiglia probabilmente tiferà per il Milan, ma io provo grande orgoglio sia per la squadra milanese che per il Bournemouth. Ormai però Bournemouth è casa mia, la mia città e quindi il mio tifo va soprattutto al Bournemouth".
Sposato con Keshia Philippe, grande appassionato di golf, viaggi e della cucina di casa - dai "risotto alla milanese e cotoletta" fino alla musica di "Max Pezzali" -, il primo cittadino ha concluso parlando della storica coincidenza europea: "Un evento così capita una volta nella vita, sia per Bournemouth, che ospita il Milan, sia per me, che ricopro la carica di sindaco proprio mentre la squadra è impegnata in una competizione europea per la prima volta nella sua storia".