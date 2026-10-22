“Basta insulti allo stadio”: i bambini tifosi del Monza diventano un esempio in Francia

È da questa consapevolezza che è nato “Io Tifo Positivo”, il progetto educativo avviato dall’Associazione Comunità Nuova Onlus, nel segno di Candido Cannavò, storico direttore della Gazzetta dello Sport, che nel tempo ha coinvolto oltre 30.000 bambini tra i 10 e i 12 anni. Da anni, il Monza aderisce al progetto insieme al Comune di Monza, promuovendo una cultura sportiva fondata sulla partecipazione e sull’inclusione. Un percorso che prosegue anche con la nuova proprietà americana del club biancorosso, impegnata a dare continuità a questo lavoro educativo e a rafforzarne i valori attraverso iniziative rivolte ai più giovani, come la distribuzione di astucci nelle scuole a inizio del nuovo anno scolastico e le occasioni per incontrare la squadra e assistere alle partite allo stadio.