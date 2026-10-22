Inter e Milan, il nuovo San Siro sarà "svelato" tra una settimana

22 Ott 2026 - 10:05
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Il prossimo giovedì 29 ottobre, alle ore 16:30 nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco, Inter e Milan presenteranno ufficialmente il progetto e i rendering del nuovo stadio di Milano, sviluppato dagli studi d'architettura Foster + Partners e Manica.

L'impianto, la cui denominazione sarà legata a uno sponsor commerciale, sorgerà nell'ambito di un'operazione complessiva da 2,3 miliardi di euro - di cui oltre 700 milioni destinati alla sola struttura sportiva - e disporrà di 71.500 posti a sedere, comprensivi di oltre 13 mila sedute premium tra aree hospitality e settori corporate. Il design della nuova arena, alta circa 52 metri, prevede due grandi anelli con spalti a ridosso del terreno di gioco, curve ad alto sviluppo verticale, copertura fissa sulle tribune, oltre a parcheggi interrati e aree dedicate a negozi, ristorazione e intrattenimento.

La tabella di marcia fissa la chiusura dell'iter autorizzativo entro l'estate del 2027 per dare avvio ai cantieri prima della fine dello stesso anno, puntando alla consegna della struttura tra il 2031 e l'inizio del 2032 in tempo utile per ospitare le gare di Euro 2032, fase a cui seguirà la parziale demolizione e rifunzionalizzazione dello storico San Siro.

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