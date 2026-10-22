Inter e Milan, il nuovo San Siro sarà "svelato" tra una settimana

L'impianto, la cui denominazione sarà legata a uno sponsor commerciale, sorgerà nell'ambito di un'operazione complessiva da 2,3 miliardi di euro - di cui oltre 700 milioni destinati alla sola struttura sportiva - e disporrà di 71.500 posti a sedere, comprensivi di oltre 13 mila sedute premium tra aree hospitality e settori corporate. Il design della nuova arena, alta circa 52 metri, prevede due grandi anelli con spalti a ridosso del terreno di gioco, curve ad alto sviluppo verticale, copertura fissa sulle tribune, oltre a parcheggi interrati e aree dedicate a negozi, ristorazione e intrattenimento.