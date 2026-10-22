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EICMA 2026: il calendario dell'83ª edizione, gli orari e i giorni di visita

Giorni e orari dell'83ª edizione dell'Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori

22 Ott 2026 - 09:00
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© eicma.it

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L’83ª Edizione di EICMA si svolgerà a Fiera Milano Rho dal 3 all’8 novembre 2026. Martedì 3 novembre, dalle 8.30 alle 18.30, l’ingresso sarà riservato alla stampa e, dalle ore 13, anche agli operatori del settore. Mercoledì 4 novembre, sempre dalle 8.30 alle 18.30, l’accesso sarà dedicato per l’intera giornata a stampa e professionisti del comparto. In entrambe le giornate non sarà consentito l’ingresso ai minori di 18 anni.

Da giovedì 5 a domenica 8 novembre EICMA aprirà invece al grande pubblico, dalle 9.30 alle 18.30.

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