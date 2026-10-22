EICMA 2026: il calendario dell'83ª edizione, gli orari e i giorni di visita

L’83ª Edizione di EICMA si svolgerà a Fiera Milano Rho dal 3 all’8 novembre 2026. Martedì 3 novembre, dalle 8.30 alle 18.30, l’ingresso sarà riservato alla stampa e, dalle ore 13, anche agli operatori del settore. Mercoledì 4 novembre, sempre dalle 8.30 alle 18.30, l’accesso sarà dedicato per l’intera giornata a stampa e professionisti del comparto. In entrambe le giornate non sarà consentito l’ingresso ai minori di 18 anni.