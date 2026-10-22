EICMA 2026, guida ai biglietti: prezzi, ridotti e ingressi pomeridiani

Dopo la positiva sperimentazione delle scorse edizioni, torna anche il biglietto pomeridiano, pensato per offrire una maggiore flessibilità di visita e favorire una migliore distribuzione dei flussi nell’arco della giornata. Disponibile in numero contingentato e valido dalle ore 13.30 fino alla chiusura, sarà acquistabile online a 14 euro per l’intero e 7 euro per il ridotto, oltre a 1,50 euro di spese di gestione. Alle casse fisiche i prezzi saranno invece di 19 e 10 euro.