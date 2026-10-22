eicma 2026

EICMA 2026, guida ai biglietti: prezzi, ridotti e ingressi pomeridiani

Tutti i dettagli sui costi: dai biglietti interi a 20 euro in prevendita fino alle tariffe ridotte e al biglietto pomeridiano dalle 13.30.

22 Ott 2026 - 09:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© eicma.it

© eicma.it

I biglietti per l'83ª edizione di EICMA sono disponibili in prevendita esclusivamente sul sito ufficiale al prezzo di 20 euro per l’intero e 10 euro per il ridotto dai 4 ai 13 anni, oltre a 1,50 euro di spese fisse di gestione. L’ingresso è gratuito da 0 a 3 anni. Alle casse fisiche i prezzi saranno rispettivamente di 25 e 12 euro.

Dopo la positiva sperimentazione delle scorse edizioni, torna anche il biglietto pomeridiano, pensato per offrire una maggiore flessibilità di visita e favorire una migliore distribuzione dei flussi nell’arco della giornata. Disponibile in numero contingentato e valido dalle ore 13.30 fino alla chiusura, sarà acquistabile online a 14 euro per l’intero e 7 euro per il ridotto, oltre a 1,50 euro di spese di gestione. Alle casse fisiche i prezzi saranno invece di 19 e 10 euro.

eicma
eicma 2026
Notizie del giorno
Vedi tutti
11:43
Allarme Napoli-Roma: le proteste degli autotrasportatori mettono a rischio il match?
Alphadjo Cisse, Milan - Attaccante, classe 2006
11:38
Magic moment Cisse: titolare nel giorno del compleanno, il regalo sarà la Nazionale
11:30
Viessmann acquista quote del Bayern Monaco per 250 milioni di euro
11:30
Carrick si scusa, Bruno lo scarica: ora lo Utd può bruciare la Juve su Conte
11:21
Napoli: accordo raggiunto per il ritiro a Dimaro