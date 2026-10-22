Continental presenta ContiMotion EVO, il nuovo pneumatico sport touring

© eicma.it
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Continental presenta ContiMotion EVO, il successore del ContiMotion sviluppato per i motociclisti che cercano maneggevolezza, sicurezza e durata nell’utilizzo quotidiano.
Il nuovo pneumatico introduce materiali aggiornati per la carcassa, una mescola ibrida a base di silice e la tecnologia EasyHandling, con l’obiettivo di migliorare l’agilità e rendere più intuitiva la risposta dello sterzo. ContiMotion EVO si rivolge a un’ampia gamma di naked, roadster e modern classic, tra cui BMW R 12 nineT, Triumph Daytona 660, Ducati Supersport 950, Honda CB650R, Suzuki GSX-8TT e Yamaha MT-09.
Il nuovo modello può essere montato anche in combinazione con il precedente ContiMotion, nel rispetto delle specifiche di compatibilità. Le prime misure, anteriori e posteriori da 17 pollici, sono disponibili da settembre 2026; la misura posteriore 190/50 ZR 17 arriverà a novembre.
Per saperne di più, queste sono le coordinate: Pad. 5 _ Stand C73.