Continental presenta ContiMotion EVO, il nuovo pneumatico sport touring

Il nuovo pneumatico introduce materiali aggiornati per la carcassa, una mescola ibrida a base di silice e la tecnologia EasyHandling, con l’obiettivo di migliorare l’agilità e rendere più intuitiva la risposta dello sterzo. ContiMotion EVO si rivolge a un’ampia gamma di naked, roadster e modern classic, tra cui BMW R 12 nineT, Triumph Daytona 660, Ducati Supersport 950, Honda CB650R, Suzuki GSX-8TT e Yamaha MT-09.