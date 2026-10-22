Atalanta, non è tutto da buttare: soltanto due episodi hanno rovinato una prestazione positiva

Sono stati giorni di tensione e di passione in casa Atalanta. La sconfitta (ma soprattutto la prestazione) contro il Milan a San Siro richiedeva esami approfonditi e anche confronti sinceri. Certo, non ci si poteva aspettare una trasformazione miracolosa della squadra nel giro di pochi giorni, però all'Amsterdam Arena si è notato qualcosa di positivo nonostante la sconfitta. Lo spirito, se non altro. Nessuno ipotizzava un dominio nerazzurro sul campo di una squadra che comunque ha una sua spiccata personalità, però la resistenza dei nerazzurri di Sarri è comunque un passo in avanti, così come le sortite offensive (sostanzialmente tutte ripartenze) che hanno portato qualche pericolo alla difesa avversaria.