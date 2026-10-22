Maignan, un rosso da 4. Nessuno del Milan prende la sufficienza
De Winter fa la frittata iniziale, poi però si riprende. Musah a tratti irritante. Cisse non può fare il centravantidi Matteo Dotto
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MILAN
MAIGNAN 4 - D'accordo, l'arbitro è stato forse troppo severo. Ma le mani in faccia con il pallone in gioco non si devono mettere. Risultato: rosso e secondo rigore
TOMORI 5 - Non dà mai la sensazione di sicurezza, poco prima di uscire combina un pasticcio che poteva costare il terzo gol (dal 66' DIAWARA SV).
DE WINTER 5 - Da una sua leggerezza nasce l'azione che porta poi al rigore che sblocca la partita: nell'occasione l'ingenuità con la mano larga a intercettare il colpo di testa di Evanilson è tutta sua. Ha poi il merito di non scomporsi e gioca una partita accettabile con un grande intervento in scivolata a evitare il 3-0.
PAVLOVIC 5 - Ci mette il fisico ma solo quello. Disimpegni impacciati, poi ha colpe sul 3-0 perchè si stacca dalla barriera e fa passare il missile di Adli.
ESTUPINAN 5 - Prova qualche spunto sulla fascia sinistra di competenza, soffre le sortite di Gannon Doak che lo costringe al giallo. Penalizzato anche dal terreno pesante (dal 46' BARTESAGHI 5 - Prova qualche sgroppata, ma dietro è troppo molle. Nel finale dà le spalle a Rayan che gli va via e quasi segna il 4-0).
JASHARI 5.5 - Il meno peggio della banda Amorim. Non è Modric, ma prova a dare ordine a una manovra complicata di una partita da subito in salita.
MUSAH 4.5 - Approccio alla partita disastroso con due erroracci che rischiano di costare carissimi. Poi prova a rimettersi in carreggiata ma senza riuscirci.
MOREIRA 5 - Non bastano un paio di spunti in una partita che avrebbe dovuto giocare con più mordente (dal 75' COMOTTO SV)
LOFTUS-CHEEK 5 - Errori di sufficienza a centrocampo, poco apporto alla manovra offensiva (dal 46' RABIOT 5 - Entra ma cambia poco e niente nella serataccia milanista).
HUTCHINSON 5.5 - Qualche spunto interessante e qualche errore, comunque vivace fino a quando è rimasto in campo (dal 30' TORRIANI 5.5 - Un po' sorpreso dalla parabola di Adli e dal "buco" di Pavlovic, poi è bravo a dire di no a Rayan e a evitare il 4-0).
CISSE 4.5 - L'inizio è promettente: carica di un giallo Dakitè dopo pochi minuti. Poi però scompare. Quello del centravanti non è il mestiere suo.
Allenatore AMORIM 5 - Approccio molle e rossoneri milanisti subito sotto. Partita poi complicata dal contestuale rosso di Maignan e gol del 2-0. Il suo Milan si complica l'avventura europea e chiude senza fare neppure un tiro in porta.
BOURNEMOUTH
DI GREGORIO SV; HILL 7, DIAKITE 6.5, ANTONIO SILVA 7, TRUFFERT 7; ADAMS 6 (dal 60' COOK 6.5), CHRISTIE 6.5; GANNON-DOAK 7.5, KLUIVERT 7 (dal 60' TOTH SV; dal 77' ADLI 7), TAVERNIER 7 (dal 60' RAYAN 5.5); EVANILSON 7 (dal 64' ALVARO RODRIGUEZ SV). Allenatore ROSE 7