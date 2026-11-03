Run with the pack e Enter Race Mode: scopri le adrenaliniche BMW F 450 R e F 450 RR

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BMW svela ad EICMA 2026 le nuove F 450 R e F 450 RR, naked e supersportiva bicilindrica da 420 cc, 48 CV e 175 kg pensate per i possessori di patente A2.
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BMW F 450 R- RUN WITH THE PACK
La compagnia c’è. La città aspetta. È il momento del prossimo giro. La BMW F 450 R è sempre pronta a partire con te. Una Naked entry-level a tutti gli effetti, questa moto offre 48 CV, appena 175 kg e un sacco di agilità su strada. Per le curve, le uscite in compagnia e i progetti che nascono strada facendo.
Modalità di marcia Pro e display TFT da 6,5”
Informazioni veicolo, connettività e il tuo setup in formato 6,5”: il display TFT di serie collega il tuo smartphone all’app BMW Motorrad Connected per gestire chiamate, musica e – a seconda del mercato – la navigazione passo-passo. Con i Riding Modes Pro nella Variante M Sport, tre schermate sportive aggiuntive forniscono informazioni dettagliate su DTC, forza frenante, indicatore di inclinazione e funzione lap timer. Inoltre, qui è possibile regolare individualmente la risposta dell’acceleratore, l’ABS e il DTC.
Easy Ride Clutch
Partire e fermarsi senza azionare la leva della frizione: l’Easy Ride Clutch opzionale automatizza il processo di innesto della frizione sfruttando la forza centrifuga e facilitando così la guida, soprattutto alle basse velocità e nel traffico cittadino. Durante la fase di rilascio, la frizione rimane innestata, mantenendo così la piena frenata del motore, il che risulta particolarmente vantaggioso in discesa. Se combinata con l’assistente cambio Pro, l’Easy Ride Clutch garantisce una guida ancora più fluida. Allo stesso tempo, sei tu a mantenere sempre il controllo, perché puoi intervenire manualmente nel processo e azionare direttamente la leva della frizione.
Strisce decorative per cerchi
Le strisce decorative M Sport attirano l’attenzione sui cerchi in lega leggera di alluminio, estendendo così il look minimalista e la combinazione di colori M anche alle ruote. Insieme alla verniciatura Snaefell White/M Motorsport e al telaio bianco, il risultato è un look chiaramente improntato al dinamismo, fin nei dettagli.
Assistente cambio Pro
Cambiare marcia senza soluzione di continuità: l’assistente cambio Pro ti consente di passare alla marcia superiore e inferiore senza staccare con la frizione in quasi tutti gli intervalli di carico e di regime. Questo riduce i tempi di cambio marcia e ti permette di mantenere la concentrazione sulla traiettoria e sulla strada. Di serie nelle varianti Exclusive e M Sport.
Forcella upside-down da 43 mm color oro
La forcella upside-down da 43 mm di Kayaba, con canne color oro, combina l’estetica di una Naked Bike con un’escursione di 140 mm. Nelle versioni Exclusive e M Sport è inoltre presente una speciale sospensione sportiva che consente di regolare individualmente lo smorzamento in fase di trazione e in fase di compressione della forcella.
Leva a mano regolabile e manopole riscaldabili
Un piccolo cambiamento, una differenza che si sente: da un lato puoi regolare individualmente le leve a mano in base alla larghezza dell’impugnatura, le manopole riscaldate di serie possono essere gestite comodamente dal multicontroller. I tre livelli di riscaldamento assicurano mani calde anche alle basse temperature, offrendo una sensazione piacevole sul manubrio in alluminio largo 76 cm.
Motore bicilindrico in linea
Grinta ad ogni giro: il motore bicilindrico parallelo da 420 cm³ di nuova concezione eroga 48 CV. La struttura crossplane a 135° riduce le vibrazioni indesiderate e modella il carattere unico del motore. La BMW F 450 R coniuga una guidabilità piacevole con la dinamica e la reattività di una vera Naked Bike.
Underbelly muffler
Circa 2 kg più leggero, design più pulito: l’underbelly muffler è posizionato in modo compatto sotto il motore anziché lateralmente nella parte posteriore. Ciò consente alla silhouette dinamica della Naked Bike di rimanere libera da ostacoli, mentre il motore bicilindrico dispiega il suo sound inconfondibile. Meno peso, più attenzione a ciò che rende speciale la BMW F 450 R.
PERFORMANCE
Cosa rende la F 450 R così dinamica? Risposta immediata, estrema manovrabilità e controllo preciso nei minimi dettagli.
Dinamismo a ogni uscita
Maggiore flessibilità per la tua vita quotidiana: nella variante M Sport, la modalità di marcia Dynamic Pro va a integrare le altre tre modalità di serie Rain, Road e Dynamic e consente di personalizzare la risposta dell’acceleratore, l’ABS e il DTC. Le sospensioni sportive con regolazione della trazione e della compressione affinano ulteriormente l’assetto. In questo modo mantieni il controllo in ogni situazione.
Perfetto rapporto peso/potenza
48 CV abbinati a un peso a vuoto di soli 175 kg per sfruttare appieno il rapporto peso/potenza consentito dalla classe A2. Questo rende la F 450 R agile e reattiva. L’80% della coppia massima di 43 Nm è già disponibile a 3.000 giri/min e ti permette di accelerare con sicurezza in uscita di curva, di sfruttare la potenza da subito e di effettuare accelerazioni dinamiche senza sforzo.
Presa e controllo
Gli pneumatici standard Eurogrip Protorq Extreme combinano aderenza, riscaldamento rapido e durata, anche su fondo bagnato. All’anteriore, un disco singolo da 310 mm con pinza fissa radiale Brembo a quattro pistoncini garantisce una decelerazione potente. ABS Pro, DTC, DBC e MSR ti supportano di serie in frenata, accelerazione e rilascio.
Motore bicilindrico in linea
420 cc, 48 CV e una spinta notevole anche a bassi regimi: il motore bicilindrico in linea raggiunge una coppia massima di 43 Nm a 6.750 giri/min. L’80% viene erogato già a 3.000 giri al minuto. La F 450 R risponde prontamente quando tocchi l’acceleratore, erogando una notevole potenza. La struttura crossplane a 135 gradi riduce le vibrazioni indesiderate e conferisce al motore il suo carattere emozionale.
Underbelly muffler
Posizionato in modo compatto sotto il motore, l'underbelly muffler mantiene la silhouette della tua F 450 R pulita e la parte posteriore libera. Al tempo stesso, porta su strada il ritmo caratteristico del motore bicilindrico, conferendo alla Naked Bike il suo suono inconfondibile.
DESIGN
Il DNA di una Naked Bike si nota a vista: carrozzeria minimale, frontale ben definito e dettagli di grande impatto.
Flyline purista da Naked Bike
Il look minimalista ed essenziale conferisce alla tua BMW F 450 R un aspetto dinamico anche da ferma. I pochi pannelli della carrozzeria consentono una visuale libera sul motore e sui componenti tecnici ordinati. Il voluminoso serbatoio in acciaio con mascherine radiatore inclinate verso il basso e la parte posteriore stretta e rialzata definiscono la geometria tipica di una Naked Bike con trazione anteriore.
La reinterpretazione del principio “Tail up – nose down” della BMW S 1000 R conferisce alla BMW F 450 R un look da Naked Bike familiare e al tempo stesso un aspetto distintivo. La linea che dalla parte posteriore scende verso l’anteriore attira il tuo sguardo sulla parte frontale senza carenatura. Ed è proprio lì che le luci diurne a forma di J consentono un riconoscimento immediato.
COMFORT & SICUREZZA
Cos’è che rende più semplice salire in sella? Ergonomia accessibile, handling facile e funzionamento intuitivo.
Quella giusta, da subito
Trasmette sicurezza fin dal primo momento: l’altezza della sella di 790 mm, la sezione centrale stretta e la lunghezza dell’arco del cavallo di 1.770 mm facilitano il contatto con il suolo. Un peso a vuoto di 175 kg e un ampio angolo di sterzata rendono agevoli la guida a bassa velocità e le manovre. L’assistente cambio Pro, installato nelle varianti Exclusive e M Sport, rende i cambi di marcia più semplici, alleviando così la fatica nel traffico cittadino. Sia per i principianti che per chi torna in sella dopo una pausa.
ACCESSORI
Unica come il tuo prossimo itinerario: gli accessori danno la libertà di espandere il design della tua Naked Bike.
La tua configurazione, la tua scelta
La tua Naked Bike è solo l’inizio. Con gli accessori Original BMW Motorrad puoi personalizzare ulteriormente l’estetica, il comfort e la funzionalità come più ti piace. Questo crea una configurazione che non solo si adatta alla tua bike, ma soprattutto a te.
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BMW F 450 R
BMW F 450 RR - ENTER RACE MODE
La vera emozione RR inizia quando ancora non sei in pista. Con la sua linea supersportiva, il motore bicilindrico di nuova concezione, 48 CV e un peso a vuoto di soli 177 kg, la BMW F 450 RR porta un DNA da gara nella vita di tutti i giorni. Ti porta sulla linea di partenza del mondo RR e ti offre l’opportunità di mettere alla prova le tue skill a ogni uscita, in una sfida in cui ti metti continuamente alla prova.
Modalità di marcia Pro e display TFT da 6,5”
Con le modalità di marcia Pro puoi personalizzare le sospensioni M Sport in base al tuo stile di guida. Nella modalità Race Pro puoi configurare individualmente le caratteristiche del motore, il controllo dinamico della trazione e l’ABS. Sul display TFT di serie da 6,5 pollici, tre schermate sportive aggiuntive visualizzano informazioni, tra cui controllo della trazione, forza frenante, inclinazione e tempo sul giro. In questo modo puoi vedere non solo cosa sta facendo la tua moto, ma puoi ottenere anche dati da utilizzare per migliorare ulteriormente te e la tua configurazione.
Easy Ride Clutch (ERC)
Partire e fermarsi senza azionare la leva della frizione. La Easy Ride Clutch, disponibile in opzione, gestisce il processo di innesto della frizione sfruttando la forza centrifuga. Durante il funzionamento in rilascio la frizione rimane innestata, consentendo di sfruttare il noto effetto del freno motore. Ne consegue che, in combinazione con l’assistente cambio Pro, non è più necessario azionare la leva della frizione. Il risultato è un invito a uno stile di guida più dinamico. Allo stesso tempo, sei sempre e comunque tu a mantenere il controllo. Puoi intervenire manualmente e assumere la guida in modo diretto azionando la leva della frizione.
Alette
Il primo sguardo è in avanti: le alette, insieme al caratteristico split-face e alle iconiche luci di marcia diurne, accentuano l’aspetto supersportivo della BMW F 450 RR. La carenatura completa, il sottile serbatoio a goccia e la parte posteriore corta contribuiscono a mantenere questa linea pulita. Ciò rende inconfondibile la sua appartenenza alla famiglia RR – in una declinazione specifica per la classe 450cc e pensata appositamente per il tuo ingresso nel mondo RR.
Assistente cambio Pro
Tecnologia da gara per la tua incursione nelle varianti Sport e M Sport. L’assistente cambio Pro consente cambi di marcia praticamente senza interferire con la trazione e mantiene il ritmo in accelerazione. Il cambio di marcia avviene senza azionare la frizione. Per una configurazione ancora più sportiva, lo schema di cambio può essere invertito con uno sforzo minimo.
Forcella upside-down color oro da 43 mm
La precisione parte dalla giusta configurazione. La forcella upside-down color oro da 43 mm guida la ruota anteriore con un’escursione di 140 mm. Con le varianti Sport e M Sport, puoi regolare individualmente le fasi di estensione e compressione delle sospensioni in base al tuo stile di guida. In questo modo potrai portare su strada un assetto ancora più personale – per la guida di tutti i giorni o le curve più impegnative.
Leve a mano regolabili e manopole riscaldabili
Regola singolarmente le leve del freno e della frizione in base alla larghezza dell’impugnatura, per raggiungerle entrambe in sicurezza e mantenere un controllo diretto della moto durante la frenata, l’azionamento della frizione e il cambio di marcia. Puoi gestire le manopole riscaldabili di serie dal multicontroller e scegliere tra tre livelli di riscaldamento. Quando fa freddo, mantieni le mani piacevolmente calde ed evita che si intorpidiscano – per una presa precisa e un maggiore comfort a ogni uscita.
Motore bicilindrico in linea
Pronto quando lo sei tu: il motore bicilindrico in linea di nuova concezione è orientato alla coppia e risponde prontamente ai comandi dell’acceleratore. L’ottanta percento della coppia disponibile è disponibile già a partire da 3.000 giri al minuto. I suoi 420 cc e 48 CV scaricano la spinta direttamente sulla strada. Questo crea un profilo prestazionale controllabile, che ti porterà sempre più lontano – giro dopo giro.
Underbelly muffler
L’underbelly muffler è posizionato in modo compatto sotto il motore per non disturbare la silhouette corta e supersportiva della BMW F 450 RR. Rispetto a un silenziatore convenzionale, questo design consente di risparmiare circa 2 kg, contribuendo così al peso complessivo inferiore della moto. Al contempo, mette in risalto il sound e il ritmo caratteristico del motore bicilindrico. Un dettaglio che coniuga design, leggerezza e il tipico carattere RR.
PERFORMANCE
Sterzo agile, spinta potente, controllo preciso: scopri come la F 450 RR trasferisce la potenza sull’asfalto.
Il tuo assetto. Il tuo race mode.
Nella variante M Sport, le modalità di marcia Pro con Race Pro adattano l’assetto al tuo stile di guida. La risposta dell’acceleratore, il controllo dinamico della trazione (DTC) e l’ABS possono essere configurati individualmente. Questo ti permette di determinare quanto direttamente reagisce la BMW F 450 RR e con che intensità intervengono i sistemi, per un maggiore controllo e un assetto adatto alle tue skill.
La performance incontra la leggerezza
48 CV, solo 177 kg – il rapporto ottimale tra peso e potenza della BMW F 450 RR garantisce un’estrema agilità in manovra. Il motore svolge una funzione portante all’interno del telaio. Ciò permette di ottenere un design compatto e snello, che riduce anche il peso. Il forcellone chiuso in alluminio pressofuso cavo consente di risparmiare ulteriore peso e assicura un’elevata rigidità. Il risultato si percepisce in ogni curva: nella precisione dello sterzo e nella rapidità dei cambi di traiettoria.
Una spinta che si sente. Direttamente in race mode.
Il motore bicilindrico in linea di nuova concezione eroga i suoi 48 CV da 420 cc in modo diretto. A 6.750 giri/min raggiunge la sua coppia massima di 43 Nm, di cui l’ottanta percento è già disponibile a partire da 3.000 U/min. La BMW F 450 RR sviluppa quindi una spinta ben percepibile fin dai primi giri e accelera con vigore in uscita di curva senza che sia necessario tenere costantemente il motore a regimi elevati. La struttura crossplane a 135 gradi riduce le vibrazioni indesiderate e definisce il carattere unico del motore.
Ecco come suona il tuo race mode
L'underbelly muffler, in posizione compatta sotto il motore, porta sulla strada il caratteristico sound della BMW F 450 RR. Il suo ritmo è caratterizzato dalla sequenza di accensione irregolare del motore bicilindrico con struttura crossplane a 135 gradi. Questo crea un suono unico che si abbina perfettamente all'aspetto dinamico e supersportivo della BMW F 450 RR.
DESIGN
Il DNA RR in sintesi: scopri i dettagli che conferiscono alla F 450 RR il suo appeal supersportivo.
Una linea chiara: RR
Linguaggio formale: supersportiva. Questo è ciò che rappresenta la F 450 RR, con la sua flyline aggressiva e le iconiche alette. L’elemento centrale del design della carrozzeria è la carenatura integrale, con le sue linee decise e pulite. Il sottile serbatoio a goccia e la parte posteriore corta enfatizzano l’idea di ridurre al minimo la resistenza per raggiungere le massime prestazioni possibili.
COMFORT & SICUREZZA
Un race feeling che ti si addice: scopri l’ergonomia, il comfort e i sistemi di assistenza della BMW F 450 RR.
Il supersport può essere davvero accessibile
Con un’altezza della sella di 790 mm e un passo di 1.770 mm, la BMW F 450 RR ti porta vicino alla carreggiata, mentre la carenatura integrale e il parabrezza ti proteggono dal vento e dalle intemperie. Il serbatoio da 14 litri e le diverse altezze della sella, disponibili come accessori, ne migliorano la praticità nell’uso quotidiano.
ACCESSORI
Pista da corsa o everyday riding: scopri gli accessori che renderanno la F 450 RR la moto perfetta per te.
La tua RR. Il tuo assetto.
La tua RR è l’inizio. Con gli accessori Original BMW Motorrad puoi personalizzare ulteriormente l’estetica, la protezione, il comfort e l’utilizzo del tuo veicolo in base alle tue esigenze. Rookie on the Racetrack incarna le race vibe allo stato puro, proteggendo al contempo i componenti esposti. Everyday Racer offre spazio di carico e comfort per le tue uscite. Due allestimenti che espandono il race mode in direzioni diverse.