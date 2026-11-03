Run with the pack e Enter Race Mode: scopri le adrenaliniche BMW F 450 R e F 450 RR

Partire e fermarsi senza azionare la leva della frizione: l’Easy Ride Clutch opzionale automatizza il processo di innesto della frizione sfruttando la forza centrifuga e facilitando così la guida, soprattutto alle basse velocità e nel traffico cittadino. Durante la fase di rilascio, la frizione rimane innestata, mantenendo così la piena frenata del motore, il che risulta particolarmente vantaggioso in discesa. Se combinata con l’assistente cambio Pro, l’Easy Ride Clutch garantisce una guida ancora più fluida. Allo stesso tempo, sei tu a mantenere sempre il controllo, perché puoi intervenire manualmente nel processo e azionare direttamente la leva della frizione.