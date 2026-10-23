Aprilia presenta la nuova RS660 con tributo al circuito di Phillip Island

La base tecnica è quella di RS 660, la media sportiva di riferimento della categoria che ha saputo interpretare la sportività in maniera innovativa e moderna, grazie a una moto leggera e performante, dalla dotazione tecnica ed elettronica superiore, accessibile e divertente nell’utilizzo quotidiano in mano ai nuovi motociclisti e al contempo in grado di restituire emozioni nella guida in circuito in mano a piloti esperti. È l’unica ad offrire un pacchetto di controlli elettronici così evoluto: l’aPRC di ultima generazione comprende i controlli di trazione, impennata, freno motore, ABS Cornering e mappe motore gestite dal comando del gas elettronico Ride by Wire, tutti regolabili per supportare al meglio le esigenze del pilota in pista e rendere i viaggi su strada sicuri e divertenti. La dotazione elettronica è completata dal launch control, dal cambio elettronico bidirezionale e dal cruise control. Di serie anche la piattaforma inerziale a sei assi, che permette ai controlli di lavorare al meglio.