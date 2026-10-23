Ronaldinho torna in campo in Serie C: c'è la data del debutto con il Ravenna

Pallone d'Oro 2005, Dinho col Brasile (97 presenze e 33 gol) ha vinto i Mondiali 2002 e la Coppa America 1999. L'inizio della carriera è col Gremio, nel 1998, ma è nel 2001 che inizia a farsi conoscere dal grande calcio vestendo la maglia del Paris Saint-Germain. Le tre stagioni al PSG convincono il Barcellona a puntare su di lui ed è in blaugrana che diventa grandissimo, vincendo anche una Champions League, due Liga e due Supercoppe di Spagna. Nel 2008 il passaggio al Milan, in rossonero 95 partite e 26 gol. Chiude la carriera tra Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro (Messico) e Fluminense.