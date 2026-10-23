Ronaldinho torna in campo in Serie C: c'è la data del debutto con il Ravenna
Il brasiliano ex Barcellona e Milan, 46 anni, torna in campo a undici anni dal ritiro: sarà in campo nel derby contro il Forlìdi Redazione Sportmediaset
Ronaldinho © instagram
Il Ravenna annuncia ufficialmente il ritorno in campo di Ronaldinho, 46 anni: "Tutto il mondo del calcio credeva fosse troppo bello per essere vero, invece possiamo ufficialmente annunciare un grande ritorno. Quello della magia, del sorriso, di un talento capace di far innamorare generazioni di appassionati, al di là dei colori e della fede calcistica. Il Ravenna FC annuncia che Ronaldinho tornerà in campo in un match ufficiale di campionato il 15 novembre, alle ore 17.30, allo Stadio Bruno Benelli. Il campione brasiliano si unirà ai compagni in maglia giallorossa per una sfida che rende questo momento ancora più speciale: il derby Ravenna–Forlì". L'ex Milan e Barcellona si era ritirato nel 2018 anche se la sua ultima partita ufficiale risale al 29 settembre 2015 dopo la fine dell'esperienza con il Fluminense.
La carriera di Ronaldhino
Pallone d'Oro 2005, Dinho col Brasile (97 presenze e 33 gol) ha vinto i Mondiali 2002 e la Coppa America 1999. L'inizio della carriera è col Gremio, nel 1998, ma è nel 2001 che inizia a farsi conoscere dal grande calcio vestendo la maglia del Paris Saint-Germain. Le tre stagioni al PSG convincono il Barcellona a puntare su di lui ed è in blaugrana che diventa grandissimo, vincendo anche una Champions League, due Liga e due Supercoppe di Spagna. Nel 2008 il passaggio al Milan, in rossonero 95 partite e 26 gol. Chiude la carriera tra Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro (Messico) e Fluminense.
Lo scorso 23 giugno la firma del contratto col Ravenna, operazione commerciale che rende il 46enne uomo immagine ma che avrà un riflesso in campo con la partita del 15 novembre che ora tutti attendono per rivedere, un'ultima volta, le grandi giocate di Ronaldinho.
Il comunicato del Ravenna sul ritorno in campo di Ronaldinho
"Dall’annuncio di Miami, che ha fatto il giro del mondo, all’abbraccio dei tifosi sulla spiaggia di Marina di Ravenna lo scorso 20 agosto, l’attesa è cresciuta tra entusiasmo, curiosità e incredulità. L’idea del presidente Cipriani che ha acceso l’immaginazione dei tifosi e alimentato il dibattito ben oltre i confini italiani diventa ora un appuntamento concreto. Ronaldinho giocherà al Benelli, aprendo un nuovo capitolo di una storia che continua a sorprendere.
Ci sono calciatori che si ricordano per ciò che hanno vinto e altri anche per ciò che hanno fatto provare. Ronaldinho appartiene a quella rara categoria di campioni capaci di trasformare il calcio in felicità: un gesto inatteso, un’invenzione, un sorriso che ha unito stadi e generazioni. Il 15 novembre quella stessa emozione incontrerà la passione giallorossa e l’atmosfera di un derby profondamente sentito dalla città.
Per Ravenna sarà una giornata destinata a entrare nella memoria del club e dei suoi tifosi. Per gli appassionati di tutto il mondo, l’occasione di ritrovare in campo uno dei protagonisti più amati della storia del calcio.
La data da segnare sul calendario è il 15 novembre, ore 17.30: Ravenna–Forlì, Stadio Bruno Benelli. Tutte le informazioni sulle modalità di acquisto dei biglietti saranno comunicate prossimamente attraverso i canali ufficiali del Ravenna FC. L’attesa sta per finire. La magia torna in campo".