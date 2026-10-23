Fiorentina, Vanoli: "Contro l'Inter serve la partita perfetta"

"Domenica incontreremo una squadra che in Champions ha ottenuto una vittoria in inferiorità numerica e in campionato ha fatto vedere delle rimonte incredibili. Ma nulla è impossibile. Certo che se andiamo da presuntuosi ... Dobbiamo essere bravi a marcare in area, sono bravi a giocare punta per punta. Dobbiamo fare la partita perfetta. Fino ad adesso lo abbiamo fatto solo a tratti". Così l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, nel corso della conferenza stampa in vista della sfida contro l'Inter, in programma domenica 25 ottobre alle 12,30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.
"De Gea non si discute, è il mio capitano" ha aggiunto il tecnico viola. "Quello che abbiamo dimostrato col Como malgrado la sconfitta è qualcosa di importante. In ogni partita dobbiamo sempre dare un segnale con l'impegno e con il gioco. Ma da quando ci sono io non siamo mai andati in vantaggio e abbiamo preso altri tre gol. E' una preoccupazione, ma questa è la strada da portare avanti, anche se ancora non abbiamo trovato l'equilibrio giusto".
In merito al rapporto con la proprietà, Vanoli ha poi continuato così: "Da parte della società avermi richiamato e da parte mia aver accettato subito fa capire quanto ci sia unità d'intenti tra di noi. Non sono tornato per una rivincita ma perché questa squadra ha una prospettiva importante. Tutti noi lavoriamo per trovare un equilibrio a questa squadra. Ho un direttore sportivo di altissimo livello e mi può portare anche a un livello più alto come esperienza".
Sugli infortunati, il tecnico della Fiorentina ha poi confermato che Atta e Ranieri non saranno ancora a disposizione, mentre una chance importante di partire titolare potrebbe averla Dodò.