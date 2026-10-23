Fiorentina, Vanoli: "Contro l'Inter serve la partita perfetta"

"De Gea non si discute, è il mio capitano" ha aggiunto il tecnico viola. "Quello che abbiamo dimostrato col Como malgrado la sconfitta è qualcosa di importante. In ogni partita dobbiamo sempre dare un segnale con l'impegno e con il gioco. Ma da quando ci sono io non siamo mai andati in vantaggio e abbiamo preso altri tre gol. E' una preoccupazione, ma questa è la strada da portare avanti, anche se ancora non abbiamo trovato l'equilibrio giusto".