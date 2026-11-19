"Alla fine ero stanchissimo, mi sono dovuto affidare al servizio, ma sono felice. Ho fatto quello che dovevo vincendo le mie due partite e questa sera ovviamente guarderò l'altro incontro del girone", ha detto a caldo Shelton al termine del match. Il ventiquattrenne di Atlanta, sollecitato nuovamente sull'argomento in conferenza stampa, ha così proseguito: "Ovviamente lascerò che Fils faccia quello che deve fare. Ci siamo incontrati in palestra e mi ha detto: «Me la stai rendendo difficile, eh?». Sì, guarderò la partita. Come ho già detto nelle interviste dopo il match e in campo, è ovviamente un grande amico. In ogni caso, la vita va avanti. Sarò comunque felice di guardare la partita. Penso che sia un bellissimo confronto tra quei due giocatori, entrambi in un ottimo momento di forma. In passato hanno già disputato alcune partite di altissimo livello e, sì, non vedo l'ora di mettermi in camera e guardarmela". Il numero quattro del mondo ha speso parole al miele, inoltre, per Jodar, suo avversario nel match odierno: "Sì, è stata una partita dura, una bella battaglia. Ho grande rispetto per Rafael e per il modo in cui gioca. Era ovviamente la prima volta che ci affrontavamo ma quest'anno ho seguito molte delle sue partite. Penso che sia un giocatore davvero impressionante".