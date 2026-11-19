Atp Finals 2026, Shelton sale a due vittorie e mette pressione a Fils: sconfitto Jodar
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Le parole dell'americano al termine dell'ultimo incontro del round robin portato a casa senza perdere set contro lo spagnolo Jodar
Può tirare un sospiro di sollievo Ben Shelton. Nella quinta giornata delle Nitto Atp Finals di Torino 2026, infatti, il finalista in carica degli US Open è riuscito a sconfiggere per 7-6(8) 7-5 lo spagnolo Rafael Jodar nel terzo ed ultimo incontro di round robin del Gruppo John McEnroe, salendo a quota due vittorie e mettendo tanta pressione al francese Arthur Fils, che a questo punto dovrà per forza battere il tedesco Alexander Zverev (ufficialmente primo nel girone) senza perdere alcun parziale per potersi qualificare in semifinale a discapito del mancino a stelle e strisce.
"Alla fine ero stanchissimo, mi sono dovuto affidare al servizio, ma sono felice. Ho fatto quello che dovevo vincendo le mie due partite e questa sera ovviamente guarderò l'altro incontro del girone", ha detto a caldo Shelton al termine del match. Il ventiquattrenne di Atlanta, sollecitato nuovamente sull'argomento in conferenza stampa, ha così proseguito: "Ovviamente lascerò che Fils faccia quello che deve fare. Ci siamo incontrati in palestra e mi ha detto: «Me la stai rendendo difficile, eh?». Sì, guarderò la partita. Come ho già detto nelle interviste dopo il match e in campo, è ovviamente un grande amico. In ogni caso, la vita va avanti. Sarò comunque felice di guardare la partita. Penso che sia un bellissimo confronto tra quei due giocatori, entrambi in un ottimo momento di forma. In passato hanno già disputato alcune partite di altissimo livello e, sì, non vedo l'ora di mettermi in camera e guardarmela". Il numero quattro del mondo ha speso parole al miele, inoltre, per Jodar, suo avversario nel match odierno: "Sì, è stata una partita dura, una bella battaglia. Ho grande rispetto per Rafael e per il modo in cui gioca. Era ovviamente la prima volta che ci affrontavamo ma quest'anno ho seguito molte delle sue partite. Penso che sia un giocatore davvero impressionante".
Proprio il madrileno è così intervenuto nella conferenza post-partita, tracciando un bilancio più che positivo sulla sua prima vera stagione da professionista: "Sono davvero molto orgoglioso del lavoro che ho fatto. Ho dato tutto in ogni partita disputata. È una cosa di cui vado molto orgoglioso: essermi mai arreso. Anche quando le cose non sono andate per il verso giusto ho sempre avuto la mentalità giusta per provare a ribaltare la situazione e per riuscire a rientrare nei match. Come oggi, per esempio: nel secondo set ero sotto di un break ed era molto difficile perché Shelton stava servendo molto bene. Ma ho creduto in me stesso, ho continuato a lottare e alla fine sono riuscito a recuperare il break. Poi l'esito del parziale non è stato quello sperato ma penso che più tempo passerò nel circuito e più cose imparerò".
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