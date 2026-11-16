Tennis, Atp Finals: Alcaraz mette subito le cose in chiaro e batte 6-2, 6-2 Tiafoe

Iniziano nel migliore dei modi le Nitto Atp Finals all’Inalpi Arena per Alcaraz, che vince 6-2, 6-2 contro Tiafoe e va subito in testa al gruppo Lendl. Il murciano comincia forte, va avanti di due break e consolida il vantaggio fino al 6-2 finale. Nel secondo parziale l’americano prova a reagire, ma sul suo secondo servizio cede ancora, prima di perdere il servizio anche nel settimo game: Alcaraz non sbaglia più e chiude con un doppio 6-2.