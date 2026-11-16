NITTO ATP FINALS

Tennis, Atp Finals: Alcaraz mette subito le cose in chiaro e batte 6-2, 6-2 Tiafoe

Dominio dello spagnolo all’esordio a Torino: numero 8 del mondo sconfitto in appena 1 ora e 9 minuti di gioco

16 Nov 2026 - 15:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 11
© afp |  Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026
© afp |  Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026
© afp |  Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026

© afp |  Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026

© afp |  Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026

Iniziano nel migliore dei modi le Nitto Atp Finals all’Inalpi Arena per Alcaraz, che vince 6-2, 6-2 contro Tiafoe e va subito in testa al gruppo Lendl. Il murciano comincia forte, va avanti di due break e consolida il vantaggio fino al 6-2 finale. Nel secondo parziale l’americano prova a reagire, ma sul suo secondo servizio cede ancora, prima di perdere il servizio anche nel settimo game: Alcaraz non sbaglia più e chiude con un doppio 6-2.

alcaraz
tiafoe
nitto atp finals

Ultimi video

15:11
Nitto ATP Finals Live | Postpartita | 15 novembre

Nitto ATP Finals Live | Postpartita | 15 novembre

02:10
DICH BOLELLI-VAVASSORI OK POST MATCH LUNEDì 16/11 DICH

Bolelli e Vavassori: "Abbiamo perso la prima, ma siamo ancora in gara"

00:55
Wierer: "Cobolli? Speriamo possa far bene"

Wierer: "Cobolli? Speriamo possa far bene"

01:36
Nitto ATP Finals, la sfilata dei numeri uno

Nitto ATP Finals, la sfilata dei numeri uno

00:46
Non solo Cobolli, è il giorno di Alcaraz

Non solo Cobolli, è il giorno di Alcaraz

01:30
Cobolli, i pronostici in vista del match contro Medvedev

Cobolli, i pronostici in vista del match contro Medvedev

01:27
Petrone: "Cobolli dovrà usare bene il servizio"

Petrone: "Cobolli dovrà usare bene il servizio"

01:01
Sinner: "Mi manca competere, ma sarà un'edizione speciale"

Sinner: "Mi manca competere, ma sarà un'edizione speciale"

00:22
Cobolli-Medvedev: lunedì 16 novembre alle 20.15 su Italia 1

Cobolli-Medvedev: lunedì 16 novembre alle 20.15 su Italia 1

00:33
Zverev-Jodar, la giocata del tedesco

Il colpo del giorno porta la firma di Zverev: la giocata contro Jodar

15:58
Nitto ATP Finals Show, Episodio 1

Nitto ATP Finals Show: il meglio del primo giorno a Torino e l'attesa per Cobolli

03:23
Zverev, che servizio! Jodar battuto

Zverev, che servizio! Jodar battuto

01:05
Zverev-Jodar, la giocata del tedesco

Zverev: "Una partita non perfetta ma iniziare così è molto positivo"

00:22
Cobolli-Medvedev: lunedì 16 novembre alle 20.15 su Italia 1

Cobolli-Medvedev: lunedì 16 novembre alle 20.15 su Italia 1

01:28:13
Zverev-Jodar: il match integrale

Zverev-Jodar: il match integrale

15:11
Nitto ATP Finals Live | Postpartita | 15 novembre

Nitto ATP Finals Live | Postpartita | 15 novembre

I più visti

DICH COBOLLI NITTO ATP FINALS DICH

Nitto Atp Finals, Cobolli: "Giocherò per tutta l'Italia"

I numeri uno del tennis a cena a Torino: spunta la foto con ben... 240 titoli!

Nitto ATP Finals Show, Episodio 1

Nitto ATP Finals Show: il meglio del primo giorno a Torino e l'attesa per Cobolli

Gli otto maestri illuminano Piazza San Carlo tra la folla: ovazione per Cobolli

MCH ALLENAMENTO COBOLLI - ALCARAZ MCH

Cobolli-cam: allenamento con Alcaraz tra abbracci, selfie e video

Medvedev: "A Torino per giocare un buon tennis"

Medvedev: "A Torino per giocare un buon tennis"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Jannik Sinner e Kenan Yildiz
17:28
Sinner e Yildiz insieme a Torino: l'incontro tra due stelle... ai box | FOTO
17:22
LIVE Cobolli debutta contro Medvedev nel gruppo Lendl | Cronaca e precedenti
17:22
Ghiaccio, gli Assoluti 2026 di pattinaggio di figura alla Fiera Ice Arena di Milano
17:20
Atp Finals 2026, Bolelli-Vavassori: "Peccato per il primo set. Daremo tutto per provare ad andare avanti"
 Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026
17:19
Alcaraz incanta Torino: "Amo l'Italia e questo pubblico, non vedevo l'ora di essere qui"