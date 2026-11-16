Tennis, Atp Finals: Alcaraz mette subito le cose in chiaro e batte 6-2, 6-2 Tiafoe

© afp | Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026
© afp | Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026
© afp | Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026
© afp | Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026
Iniziano nel migliore dei modi le Nitto Atp Finals all’Inalpi Arena per Alcaraz, che vince 6-2, 6-2 contro Tiafoe e va subito in testa al gruppo Lendl. Il murciano comincia forte, va avanti di due break e consolida il vantaggio fino al 6-2 finale. Nel secondo parziale l’americano prova a reagire, ma sul suo secondo servizio cede ancora, prima di perdere il servizio anche nel settimo game: Alcaraz non sbaglia più e chiude con un doppio 6-2.