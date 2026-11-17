Approfondire il contributo della ricerca scientifica, delle nuove tecnologie e dell'imprenditorialità innovativa al miglioramento della qualità della vita delle persone: questo il tema al centro dell'evento 'Innovazione in campo: sport, ricerca e inclusione', organizzato da Intesa Sanpaolo Innovation Center nell'ambito del programma di iniziative che accompagnano le Atp Finals di Torino. Un'occasione di confronto tra il mondo della ricerca, dello sport, della tecnologia e dell'impresa, che ha permesso di evidenziare come l'innovazione possa tradursi in soluzioni concrete capaci di generare inclusione, benessere e nuove opportunità per le comunità. Fra i temi discussi nei diversi panel quello dell'inclusione sportiva e di come L'Ia e la biomeccanica possano contribuire a rendere più eque le competizioni per gli atleti con disabilità, e il rapporto tra neuroscienze e performance sportiva. Nel pomeriggio, poi, all'Archivio di Stato è in programma un'esperienza interattiva aperta al pubblico realizzata da Intesa Sanpaolo Innovation Center con la Scuola Imt Alti Studi Lucca per sperimentare come neuroscienze e tecnologie wearable possano contribuire alla misurazione della performance mentale e fisica, attraverso due postazioni dotate di elettroencefalogramma portatile e braccialetto per il monitoraggio dello stress.