Arthur Fils in campo per il secondo match del "Gruppo McEnroe" contro Rafa Jodar; Nitto Atp Finals 2026; Inalpi Arena; Torino © italyphotopress
Arthur Fils ha sconfitto Rafa Jodar nel secondo match del "Gruppo McEnroe", valido per le Nitto Atp Finals 2026. Il francese ha rimontato lo spagnolo, imponendosi con il punteggio di 4-6 6-2 6-2. Dopo la sconfitta rimediata contro Ben Shelton all'esordio, si tratta della prima vittoria in carriera alle Finals per Fils, arrivata dopo la grave frattura da stress alla schiena del 2025 e altri guai fisici nel 2026. Il tennista classe 2004 ha commentato così il proprio successo, nell'intervista rilasciata subito dopo la partita: "È un grande sollievo vincere la mia prima partita in carriera alle Finals, è stato un anno difficile".
Fils ha proseguito analizzando la propria prestazione: "Ho iniziato lento oggi, Rafa stava giocando bene, servendo alla grande sui punti importanti e mi ha breakkato all'improvviso per vincere il primo set". La musica, però, è cambiata completamente nel secondo e nel terzo set, complice anche un calo fisico di Jodar. Fils si è detto molto soddisfatto della propria reazione: "Sono molto contento di aver giocato molto bene nel secondo set e ancora meglio nel terzo".
Infine, come già fatto da molti protagonisti, tra cui Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, anche il vincitore del Masters 1000 di Cincinnati 2026 ha ringraziato il pubblico della Inalpi Arena: "Sono felice di poter giocare davanti a questo fantastico pubblico".