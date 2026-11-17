Fils ha proseguito analizzando la propria prestazione: "Ho iniziato lento oggi, Rafa stava giocando bene, servendo alla grande sui punti importanti e mi ha breakkato all'improvviso per vincere il primo set". La musica, però, è cambiata completamente nel secondo e nel terzo set, complice anche un calo fisico di Jodar. Fils si è detto molto soddisfatto della propria reazione: "Sono molto contento di aver giocato molto bene nel secondo set e ancora meglio nel terzo".