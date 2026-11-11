Binaghi: "Torino perfetta per il successo delle Atp Finals, Alcaraz è il favorito"

"Oggi penso che Torino abbia una dimensione perfetta per il successo della manifestazione, è cambiato il clima attorno alle Atp Finals. Qui siamo arrivati perché la sindaca (Chiara Appendino, ndr) ha avuto una visione oltre ogni limite, ha visto molto più in là e meglio di noi. Gli eventi e il successo di questa manifestazione hanno trascinato tutti gli addetti ai lavori, dalle grandi aziende del territorio ai media, il pubblico e i cittadini". Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi, ospite del Social Football Summit in corso all'Allianz Stadium di Torino. "Se il torneo rimane a Torino? L'anno prossimo sì, poi chi vivrà vedrà", ha aggiunto Binaghi, che vede Carlos Alcaraz come favorito della manifestazione. "Vince le Finals e spero di no ma potrebbe vincere anche la Coppa Davis - ha aggiunto - Noi arriviamo da tre vittorie consecutive, l'ultima miracolosa senza il nostro numero uno e numero due, ma quest'anno la Spagna mi sembra molto agguerrita e noi abbiamo una infermeria affollata".