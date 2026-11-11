Binaghi: "Torino perfetta per il successo delle Atp Finals, Alcaraz è il favorito"

"Oggi penso che Torino abbia una dimensione perfetta per il successo della manifestazione, è cambiato il clima attorno alle Atp Finals. Qui siamo arrivati perché la sindaca (Chiara Appendino, ndr) ha avuto una visione oltre ogni limite, ha visto molto più in là e meglio di noi. Gli eventi e il successo di questa manifestazione hanno trascinato tutti gli addetti ai lavori, dalle grandi aziende del territorio ai media, il pubblico e i cittadini". Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi, ospite del Social Football Summit in corso all'Allianz Stadium di Torino. "Se il torneo rimane a Torino? L'anno prossimo sì, poi chi vivrà vedrà", ha aggiunto Binaghi, che vede Carlos Alcaraz come favorito della manifestazione. "Vince le Finals e spero di no ma potrebbe vincere anche la Coppa Davis - ha aggiunto - Noi arriviamo da tre vittorie consecutive, l'ultima miracolosa senza il nostro numero uno e numero due, ma quest'anno la Spagna mi sembra molto agguerrita e noi abbiamo una infermeria affollata".
Secondo il numero uno della federazione italiana di tennis e padel questa sarà una edizione delle Finals "strana, perché manca il più forte giocatore del mondo, che avrebbe dovuto difendere per la seconda volta il titolo in casa, però è un momento in cui la passione per il tennis tra gli italiani è al massimo in assoluto: c'è un ragazzo di belle speranze, Cobolli, e una coppia consolidata nel tempo che gioca però per l'ultima volta perché poi si separeranno, Bonelli-Vavassori - ha concluso Binaghi - La prima edizione fu contraddistinta dal Covid, poi ci fu una senza un italiano, con questa le abbiamo viste tutte".
Su Sinner: "Qualunque scelta Jannik fa la deve fare in un'ottica decennale, così come stiamo cercando di fare noi in federazione. Noi come dirigenti dobbiamo cercare di avere visione di quello che succede, e qualunque scelta lui fa deve essere vista in un arco di 10-12 anni. Analizzando tutti i dati gli italiani si stanno rivelando molto più Sinner dipendenti di quello che pensassi. Credo che questo sia frutto del personaggio positivo che Jannik è riuscito a costruire attorno a sé, un personaggio semplice che trasmette valori e principi che credo siano positivi per il futuro delle giovani generazioni".
Torneo Atp 250 su erba in Italia? "E' possibile si giochi in Veneto, sicuramente si giocherà nel nord Italia. Ma il nostro obiettivo è Milano, noi oggi abbiamo una dislocazione delle manifestazioni ma non è coperta la capitale industriale del nostro paese. Vorremmo costruire a Milano la sede dei centri nazionali di tennis e padel maschili e femminili e vorremmo anche cominciare una storia permanente di lunga durata del grande tennis a Milano portando il 250 che abbiamo comprato da Bruxelles. Ma è possibile che inizialmente andremo in Veneto, però il nostro obiettivo è anche quello di realizzare qualcosa di importante su Milano".