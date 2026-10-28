ATP Finals: numeri, record e curiosità del torneo

Albo d'oro Atp Finals: tutti i vincitori e i record dei Maestri
© italyphotopress | Stan Smith (1970)
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Chi ha vinto più titoli? Chi ha disputato più finali? E quali campioni sono riusciti a dominare il Torneo dei Maestri nell'arco di più edizioni? Le ATP Finals non sono soltanto l'ultimo grande appuntamento della stagione tennistica ma soprattutto il palcoscenico in cui continuità, talento e capacità di resistere alla pressione si mescolano tra loro per dare vita ad un evento unico nel suo genere che, ormai quasi tutti, sono concordi nel definire un ‘Quinto Slam’. Ecco tutti i record più significativi della competizione tra leggende del passato e protagonisti del presente che vogliono prendersi la scena mondiale anche nel futuro.
Ad avere la miglior percentuale di partite vinte alle Finals con il record di 15-2 (88.2%) è l’azzurro Jannik Sinner, finalista nell’edizione 2023 e trionfatore senza perdere alcun set sia nel 2024 sia nel 2025 (unico giocatore della storia a riuscirci due volte di fila al pari del ceco Ivan Lendl, 1985-1986). Al secondo posto c’è il rumeno Ilie Nastase, vincitore in ben quattro occasioni (1971-1972-1973-1975), con il bilancio di 22-3 (88%) mentre il terzo gradino dello speciale podio appartiene allo stesso Lendl, capace di aggiudicarsi in cinque circostanze (1981-1982-1985-1986-1987) il titolo di ‘Maestro’ e di concludere con 39 successi a fronte solamente di 10 sconfitte (79.6%).
A comandare da oltre 13 anni è Roger Federer. Lo svizzero eguagliò il record dei 39 successi di Ivan Lendl vincendo la finale del 2011 contro il transalpino Jo-Wilfried Tsonga. Poi il campione di Basilea ha allungato, portando il record alla quota di 59 incontri vinti: la prima in assoluto il 12 novembre 2002 battendo lo spagnolo Juan Carlos Ferrero per 6-3 6-4 e l’ultima il 14 novembre 2019, quando superò nel round robin Novak Djokovic con lo score di 6-3 6-4. In seconda posizione c’è proprio il fenomeno serbo con 50 mentre al terzo posto regge lo stesso Lendl (39).
Il tennista ad essersi imposto per il maggior numero di volte alle ATP Finals è il serbo Novak Djokovic con sette titoli (2008-2012-2013-2014-2015-2022-2023), seguito dallo svizzero Roger Federer con sei (2003-2004-2006-2007-2010-2011) e dalla coppia formata dal ceco Ivan Lendl (1981-1982-1985-1986-1987) e dallo statunitense Pete Sampras (1991-1994-1996-1997-1999) con il numero di cinque. Per quanto riguarda il numero più alto di finali raggiunte a svettare è Federer (primo con 10), che precede il duo composto da Djokovic e Lendl (nove) ed il tedesco Boris Becker (otto). Per il maggior numero di semifinali al comando c’è ancora Federer (16) davanti a Djokovic e Lendl (12) e Sampras (10).
Sono due in particolare le statistiche di rilievo: i quattro titoli di fila a firma del serbo Novak Djokovic (2012-2013-2014-2015) e le nove finali giocate consecutivamente (bilancio positivo di cinque vinte e quattro perse) dal ceco Ivan Lendl tra il 1980 ed il 1989.
Nella storia delle Atp Finals sono stati 16 i giocatori subentrati dopo la rinuncia di un tennista matematicamente qualificato o infortunato nel corso del torneo. L’ultimo ad aggiudicarsi un incontro da alternate è stato nell’edizione 2021 l’italiano Jannik Sinner, subentrato in seguito al forfait del connazionale Matteo Berrettini e protagonista di un grande successo per 6-2 6-2 ai danni del bombardiere polacco Hubert Hurkacz. Ad impedire l’ingresso in semifinale (soltanto rimandato) del tennista altoatesino fu il russo Daniil Medvedev, che nell’ultima partita del girone vinse al tie-break del parziale decisivo.
Per la sfida più lunga del Torneo dei Maestri bisogna riavvolgere il nastro alla finale del 5 dicembre 1988, disputata per l’occasione al Madison Square Garden di New York e che vide prevalere al termine di un’autentica maratona di quattro ore e 42 minuti per 5-7 7-6(5) 3-6 6-2 7-6(5) il tedesco Boris Becker nei confronti del ceco Ivan Lendl. Per quanto riguarda l’era moderna con match al meglio dei tre set, invece, il riferimento cronometrico sono le tre ore e 38 minuti che lo scozzese Andy Murray impiegò per stendere il canadese Milos Raonic 5-7 7-6(5) 7-6(9) nella semifinale del 2016. L’asso britannico, poi, completò l’opera, annientando 6-3 6-4 nell’ultimo atto della O2 Arena di Londra il serbo Novak Djokovic e confermandosi sul trono della classifica mondiale.
© italyphotopress | Stan Smith (1970)
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