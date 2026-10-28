ATP Finals: numeri, record e curiosità del torneo

Chi ha vinto più titoli? Chi ha disputato più finali? E quali campioni sono riusciti a dominare il Torneo dei Maestri nell'arco di più edizioni? Le ATP Finals non sono soltanto l'ultimo grande appuntamento della stagione tennistica ma soprattutto il palcoscenico in cui continuità, talento e capacità di resistere alla pressione si mescolano tra loro per dare vita ad un evento unico nel suo genere che, ormai quasi tutti, sono concordi nel definire un ‘Quinto Slam’. Ecco tutti i record più significativi della competizione tra leggende del passato e protagonisti del presente che vogliono prendersi la scena mondiale anche nel futuro.