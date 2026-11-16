Atp Finals, i piccoli pazienti di Ugi in campo insieme ai campioni

16 Nov 2026 - 11:15
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Accompagnare i migliori tennisti al mondo in campo, dare loro la mano e scambiare con loro qualche parola, condividere qualche sogno: anche quest'anno sono i bimbi e le bimbe di Ugi, ad affiancare gli otto campioni delle Atp Finals durante il percorso che li porta dal tunnel alla panchina per disputare le partite. Nitto ha infatti scelto l'Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini come charity partner, invitando i pazienti oncologici in e off therapy dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino ad assistere alle partite di tennis, un momento speciale e indimenticabile per 26 bambini e bambine. "Un momento di spensieratezza e speranza dopo la lunga e difficilissima malattia", "grazie di cuore a tutti coloro che hanno provveduto a realizzare questo grande sogno", "grazie ancora per la magnifica esperienza che stanno vivendo i miei figli", sono solo alcuni dei messaggi che sono arrivati in Ugi da parte dei genitori dei bimbi ospitati alle Finals. "Il loro gesto di attenzione nei confronti dei bambini in difficoltà - dice il presidente di Ugi, Enrico Pira, aggiunge - trova la massima espressione in quello che offrono loro, dando valore assoluto al messaggio positivo dello sport e aiutandoli anche a superare difficoltà che la malattia pone loro quotidianamente". Per la direttrice del dipartimento Patologia e Cura del Bambino del Regina Margherita, Franca Fagioli, è "un'esperienza unica che verrà ricordata per sempre dai bambini e dai ragazzi, desiderosi soltanto di vivere momenti di leggerezza, spensieratezza e coinvolgimento, malgrado il periodo di sofferenza che stanno vivendo". "Per noi i veri vincitori sono stati i bambini e le bambine di Ugi", concludono i dirigenti di Nitto.

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