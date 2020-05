CR7: "Pazienza e coerenza per superare le difficoltà"

"Quando diventeremo pazienti e coerenti, incontreremo un modo per superare le difficoltà". È il messaggio via social di Cristiano Ronaldo, tornato a lavorare alla Continassa dopo le due settimane di quarantena al suo rientro dal Portogallo.

Ieri alle 9.21, CR7 ha varcato il cancello del centro sportivo della Juve al volante della sua Jeep Grand Cherokee. Seduta di allenamento e poi il messaggio su Instagram per motivare i tifosi.