Coppa del Mondo: Von Allmen firma la tripletta svizzera nella discesa libera di Kvitfjell, Paris fuori dal podio

Prova magistrale per Von Allmen che, nonostante una partenza non rapidissima, ha saputo sfoderare linee molto tese riuscendo a costruire il proprio vantaggio nella parte bassa del tracciato. Il campione del mondo si è preso alcuni rischi finendo lungo alla curva del Motocross, ma riuscendo a forzare soprattutto alla Tommy Moe e fermando il cronometro in 1'45"46.