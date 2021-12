Valanga in Valfurva, travolto Jacopo Compagnoni: morto il fratello di Deborah

Una valanga ha travolto Jacopo Compagnoni facendogli perdere la vita. Guida alpina e maestro di sci, Jacopo era il fratello dell’ex campionessa di sci Deborah. Il fatto è accaduto in zona Malerbe, in Valfurva dalle parti di Sondrio. Jacopo Compagnoni è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Sondalo, ma non c'è stato niente da fare per i traumi multipli riportati.