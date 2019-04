Tapiro d'oro per la Goggia: "Ho parcheggiato al volo"

09/04/2019

Tapiro d'oro per Sofia Goggia. La sciatrice azzurra se l'è meritato per il bizzarro incidente in cui è rimasta coinvolta a Sestriere . Raggiunta dall'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha commentato: "Ho posteggiato al volo... È colpa mia, è successo per non tamponare quello davanti". Poi la battuta: "Quest’anno ho vinto un argento, mi mancava qualcosa d’oro e meno male che è arrivato il Tapiro". La Goggia è pronta a tornare agli allenamenti: "Mi rimetto in carreggiata dopo questo incidente, di sicuro. Avevo perso un attimo la retta via. Il paradosso è che vado più veloce con gli sci che con la macchina".