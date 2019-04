Goggia, l'incidente è spettacolare: la sua auto finisce sopra un furgone

08/04/2019

Solo un forte spavento e tanta paura per Sofia Goggia, coinvolta domenica in un incidente nel centro abitato di Sestriere. La sciatrice azzurra, nel tentativo di evitare un'autovettura che ha improvvisamente frenato davanti a lei, è uscita di strada e le immagini (da Facebook di Marco Di Marco) raccontano il grande rischio per la campionessa olimpica: la sua macchina è infatti finita completamente sopra un furgone, ma per fortuna nessuno ha riportato alcuna conseguenza fisica.