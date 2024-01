Sci, Goggia ritrova la vittoria in discesa ad Altenmarkt-Zauchensee, terza la Delago

SCI

La 31enne di Astino ha distanziato di dieci centesimi l'austriaca Stephanie Venier, mentre la 28enne gardenese ha chiuso a 34 centesimi dalla connazionale

© Getty Images La caduta nel super-g è ormai alle spalle per Sofia Goggia che ad Altenmarkt-Zauchensee ha conquistato il primo successo stagionale in discesa libera. La 31enne di Astino ha cancellato gli errori del giorno precedente rafforzando così il pettorale rosso nella specialità regina e raggiungendo Federica Brignone al comando della classifica delle italiane più vincenti con 24 successi. Insieme a lei sul podio è tornata anche Nicol Delago che ha ritrovato la top three dopo quattro anni condividendo la terza piazza alle spalle di Stephanie Venier.

Le smorfie all’arrivo hanno confermato come la campionessa bergamasca voglia sempre di più da sé stessa, tuttavia l’azzurra si è subito ritrovata dopo la caduta nel supergigante del giorno precedente e facendo la differenza soprattutto nella parte alta dove si è presa meno rischi del solito.Nonostante un’uscita dal cancelletto non troppo rapida, la vice-campionessa olimpica è apparsa composta attendendo il momento per aggredire le porte e guadagnando così oltre tre decimi nelle prime curve affrontate con grande compostezza.

La finanziera orobica si è quindi scatenata in vista della Panorama Curve dove è finita leggermente lunga, tuttavia Goggia ha saputo far sfogare i propri sci e fermare il cronometro in 1’46”47 davanti all’austriaca Stephanie Venier che ha percorso in maniera perfetta i tratti più tecnici della pista austriaca fermandosi a soli dieci centesimi da Goggia.

Ottima prova per Nicol Delago che ha confermato il risultato ottenuto nel corso dell'unica prova cronometrata non facendosi intimorire per il pettorale numero 1 e concludendo con 34 centesimi dalla connazionale. La 28enne gardenese ha sfruttato le linee studiate alla vigilia mostrandosi particolarmente veloce nei tratti di scorrimento, ma al tempo stesso pennellando i curvoni finali che le hanno consentito di tornare sul podio dopo quattro anni.

A pari tempo di Delago è giunta Mirjam Puchner che ha spaventato nel tratto iniziale dove ha sfruttato le proprie doti di scorrevolezza, ma che ha perso tutto in vista dei curvoni precedono il traguardo dovendosi accontentare della piazza d’onore in coabitazione con l'atleta tricolore. Quinta piazza per la tedesca Kira Weidle, in grado di far bene nonostante la scivolata nella cronometrata a 46 centesimi da Goggia e davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami che ha spaventato per la propria solidità, ma si è arresa nel finale terminando al sesto posto a 62 centesimi.

I tagli sulle curve non hanno pagato per Federica Brignone che ha accumulato gran parte dello svantaggio nel tratto alto, soprattutto sbagliando l’uscita dal primo salto dove si è sbilanciata e perdendo così lo slancio per il tratto centrale. Con la poca velocità accumulata, la 33enne di La Salle ha faticato ulteriormente nel tratto centrale di scorrevolezza terminando così fuori dalla top ten, a 1”39 dalla connazionale.

Goggia e Delago proveranno a confermarsi in vista del supergigante in programma sempre Altenmarkt-Zauchensee nella mattinata di domenica 14 gennaio.