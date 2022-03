Sci, SuperG di Lenzerheide: vince Miradoli, Bassino giù dal podio per due centesimi

SCI

Prova perfetta della francese davanti a Shiffrin (che allunga nella generale) e Gut-Behrami, che beffa l'azzurra per il terzo posto

Il SuperG di Lenzerheide, oltre a regalare la coppa di specialità a Federica Brignone, premia anche la Francia, che torna a vincere dopo 18 anni in questa categoria grazie al capolavoro di Romane Miradoli: 1'19"87 per la transalpina, che batte Mikaela Shiffrin, a +0"38 ma capace di allungare in classifica generale su Petra Vlhova, e Lara Gut-Behrami (+0"88), avanti rispetto a Marta Bassino, quarta, per appena due centesimi.

Nel giorno in cui Federica Brignone vince matematicamente la coppa di SuperG, la Francia torna a trionfare in questa specialità nella Coppa del Mondo di sci femminile grazie a Romane Miradoli, che domina a Lenzerheide. La transalpina, su una delle piste più difficili dell'intera stagione, trova un capolavoro: è l'unica a scendere sotto gli 80 secondi di prova, fermando il tempo in 1'19"87 e riportando la Francia sul gradino più alto del podio (il primo personale) dopo 18 anni. L'ultima a vincere, infatti, fu Carole Montillet nel 2004.

La pista di Lenzerheide si rivela ostica, con cambi di direzione netti e repentini che fanno fuori molte atlete: tra queste Elena Curtoni, che consegna la coppa di SuperG a Federica Brignone, ma ne fanno le spese anche le austriache Puchner e Tippler, oltre che Gagnon. Dopo una serie di cadute, scende in pista proprio Romane Miradoli, che nella parte centrale si prende dei rischi che, però, valgono un temo strepitoso: 1'19"87, irraggiungibile per tutte. Persino per Mikaela Shiffrin, che con il secondo posto a +0"38 fa però un fondamentale balzo in avanti in classifica generale. L'americana, a pari punti (1026) con Petra Vlhova prima della gara, ne guadagna 67 sulla slovacca, che non va oltre un pesantissimo diciottesimo posto a +3"31 da Miradoli, e sale a 1106.

Grande rammarico, invece, per Marta Bassino, che chiude con il tempo di 1'20"77, esattamente a 9 decimi dalla vincitrice di giornata, e resta ai piedi del podio per appena due centesimi: terza, infatti, chiude Lara Gut-Behrami a 1'20"75. Federica Brignone festeggia la coppa con un nono posto a +2"20 ex aequo con Laura Gauche, Karoline Pichler sorprende ed è tredicesima. A completare la lista delle azzurre sono Francesca Marsaglia, ventitreesima, Roberta Melesi, ventinovesima, e Nicol Delago, trentatreesima: fuori, invece, la sorella Nadia.