Sci, Schmidhofer esce a 100 km/h nella discesa libera della Val d’Isere

Momenti di paura durante la discesa libera in Val d'Isere valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: Nicole Schmidhofer è uscita dalla pista ad una velocità stimata tra i 100 km/h e i 115 km/h sfondando due barriere formate dalle reti di protezioni e finendo nella vicina foresta. Gara subito interrotta per permettere l'arrivo del toboga: la sciatrice austriaca è stata portata via in barella e in seguito in elicottero.