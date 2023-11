Sci, Petra Vlhova vince il primo slalom di Levi e si porta al comando della Coppa del Mondo

SLALOM DONNE

La 28enne slovacca è stata la più veloce in entrambe le manche distanziando di 1"41 la tedesca Lena Duerr e di 1"55 l'austriaca Katharina Liesberger

© Getty Images Petra Vhlova potrà finalmente ampliare il proprio allevamento di renne. La fuoriclasse slovacca si è imposta ancora una volta a Levi aggiudicandosi il primo slalom speciale della stagione e ottenendo così il curioso premio legato a Babbo Natale. La sciatrice allenata da Mauro Pini ha fatto il vuoto sul tracciato finlandese che l'ha vista trionfare per la sesta volta in carriera, volando così al comando della classifica generale di Coppa del Mondo.

Prima manche come secondo pronostico con Petra Vhlova, apparsa già particolarmente in palla nello slalom gigante di Soelden, al comando con il tempo di 53"79. La 28enne di Liptovsky Mikulas ha fatto il vuoto nel tratto pianeggiante rifilando oltre sei decimi alle avversarie, un vantaggio che le ha consentito di rimanere in vetta nonostante la rimonta della tedesca Lena Duerr, fermatasi a 18 centesimi dalla slovacca.

Seconda manche all'insegna ancora una volta di Vhlova che non sbaglia nulla sfoderando tutta la propria potenza su una delle piste più amate dalla slovacca e cogliendo quindi il sesto successo in carriera sulla pista finlandese. Capace di coadiuvare la forza alla precisione, la campionessa olimpica ha concluso in 1'50"59 con 1'41" su Duerr e 1"55 su Liesberger che ha firmato i migliori parziali sul muro strappando il podio a Shiffrin, incespicatasi all'inizio del primo muro.

In casa Italia buona prestazione per Martina Peterlini che, dopo essersi lasciata alle spalle i problemi fisici dello scorso anno, è tornata a centrare la qualificazione sfruttando al meglio nella seconda manche l'inversione dei trenta e ottenendo il diciassettesimo posto a 3"97 dalla vincitrice. Una prestazione frutto di una discesa conclusiva affrontata con grande precisione che le è valso il quinto tempo di manche. Più lontana Lara Della Mea che ha faticato nella seconda fase di gara terminando le proprie fatiche in ventiseiesima posizione, lontana 5"42 dalla vetta.

Le atlete torneranno in pista nuovamente nella mattinata di domenica 12 novembre con l'obiettivo di strappare il dominio a Petra Vhlova che, grazie al risultato odierno, ha raggiunto Mikaela Shiffrin in vetta alle atlete più vincenti sul tracciato scandinavo.