Sci, Mondiali: Shiffrin guida il gigante dopo la prima manche, terza Brignone

SCI

La statunitense chiude in testa col tempo di 1.02.54. Segue a 12/100 Worley, poi l'azzurra a 31/100. Errore per Bassino

© Getty Images Mikaela Shiffrin guida lo slalom gigante dei Mondiali di Courchevel Meribel dopo la prima manche. Tempo di 1.02.54 per la statunitense, con 12/100 su Tessa Worley. Terza posizione per un'ottima Federica Brignone, che era in testa fino all'ultimo intermedio e chiude a 31/100 dalla leader. Delude Marta Bassino, che termina in 13a posizione (+1.46) commettendo un grave errore. Servirà un'impresa per il podio. Nelle trenta Asja Zenere, out Beatrice Sola.

La prima manche dello slalom gigante dei Mondiali di Courchevel Meribel sorride alla grande favorita: Mikaela Shiffrin, nonostante una manche non esaltante, chiude in testa domando la Roc de Fer col tempo di 1.02.54. La statunitense, fresca di separazione dal suo storico allenatore, precede di 12/100 Tessa Worley e di 31/100 un'ottima Federica Brignone. La valdostana, reduce da tre giorni con la febbre alta e l'influenza, era saldamente in testa fino all'ultimo intermedio, nel quale ha perso 45/100, ed è in lotta per il podio. Alle sue spalle Gut (+0.64), Mowinckel (+0.71), Holtmann (+0.82), Hector (+0.96), Gasienica-Daniel (+0.99), Vlhova (+1.00) e Frasse Sombet (+1.24). Sembra fortemente compromessa, invece, la prova di Marta Bassino: la piemontese ha commesso un grave errore nel secondo intermedio, che le è costato quasi un secondo, ed è 13a a 1"46 da Shiffrin. Per tornare sul podio dovrà disputare una seconda manche perfetta, recuperando più di un secondo alle rivali. Un'impresa titanica per Marta, campionessa mondiale in Super-G e in grande condizione. Disputa una buona manche e centra il suo obiettivo, invece, Asja Zanere: per lei il 20° tempo, a 2"15 da Shiffrin. Out Beatrice Sola, che nel suo debutto iridato chiude fuori dalle trenta subendo un distacco di 3"75.