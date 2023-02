Sci, Mondiali: Goggia inforca, fuori in discesa. Oro alla Flury

MONDIALI SCI

Deludono anche le altre azzurre in gara. Seconda alle spalle della svizzera c'è l'austriaca Ortlieb, terza la Suter

Delusione per lo sci azzurro ai Mondiali di Courchevel Meribel: Sofia Goggia, candidata numero uno all'oro nella discesa, inforca ed è fuori. A vincere è allora Jasmine Flury (1'28"03) capace di anticipare l'austriaca Nina Ortlieb di appena 4 centesimi. La Svizzera fa inoltre doppietta e piazza sul gradino più basso del podio anche Corinne Suter (+0"12): ora è insieme a Francia e Canada alle spalle dell'Italia nel medagliere.

Tanta amarezza e delusione per l'Italia ai Mondiali di sci di Courchevel Meribel. In Francia, proprio nel giorno più atteso, arriva un brutto colpo per la spedizione azzurra e per Sofia Goggia. La bergamasca, grande favorita per l'oro nella discesa e pienamente in lotta per il trionfo, è out dopo un errore proprio nella fase finale della prova: inforca un porta e rischia addirittura di uscire dal tracciato, il tutto dopo un'imperfezione nel salto dopo un dosso. Giornata da dimenticare, insomma, per la 30enne, che resta ancora una volta senza oro ai Mondiali.

Con la candidata principale al successo fuori dai giochi, a fare festa è la Svizzera, che vince l'oro con Jasmine Flury e si prende anche il bronzo con Corinne Suter: nel mezzo, Nina Ortlieb. L'elvetica, seconda a scendere in pista dopo Stephanie Venier, trionfa con il tempo di 1'28"03, ma trema quando l'austriaca chiude in 1'28"07, chiudendo dunque ad appena 4 centesimi di distacco. La connazionale Suter è invece terza a +0"12, con Hütter e Puchner a pari merito a +0"37.

La delusione per Sofia Goggia si estende anche alle altre azzurre: la migliore è Elena Curtoni, appena tredicesima a +1"05 e di un centesimo più veloce di Laura Pirovano, con Nicol Delago diciottesima a +1"41. L'Italia resta comunque in vetta al medagliere con due ori, davanti proprio alla Svizzera, alla Francia padrona di casa e al Canada, ma è una magra consolazione di fronte all'occasione persa proprio nella gara più attesa per lo sci italiano.