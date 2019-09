Sci, i figli di Blanca Fernández Ochoa: "Abbiamo paura"

SCI

La morte di Blanca Fernandez Ochoa, ex sciatrice spagnola e medaglia di bronzo olimpica nello slalom ad Albertville nel 1992, ha lasciato una profonda tristezza nell'anima dei figli Olivia e David Fresneda che comunque hanno cercato di mettere insieme amore, coraggio e forza per scrivere una lettera per salutare la mamma: "Non avrò mai abbastanza parole parole per spiegare il vuoto che proviamo, ovunque tu sia vogliamo che tu sappia che sarai sempre nei nostri cuori".

"Abbiamo così tante cose da dirti che servirebbero troppe ore, troppe pagine: lo faremo lungo la strada. Tutto quello che ci accadrà sarà grazie a te" si conclude il pensiero di David.

Olivia, invece, promette di essere felice nonostante tutto: "Non abbiamo mai pensato che questo momento sarebbe arrivato così presto, onestamente fa tutto schifo. Grazie per la vita che ci hai donato, ora dovremo viverla noi per te. Vogliamo pensare che tutto andrà bene ma abbiamo paura, mamma. Te ne sei andata fisicamente ma la parte davvero importante di te non se ne andrà mai. Vogliamo che tu sia felice come quando eri con noi, ovunuqe tu sia".