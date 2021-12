Sci, Goggia: "Uno dei miei Super G più belli, ma quella partenza..."

Sofia Goggia si gode il suo momento magico, ma riesce comunque a trovare qualcosa che non ha funzionato alla perfezione nonostante la vittoria. "Penso di aver disputato uno dei Super G più belli e più morbidi della mia vita. Molto scolastico, però molto efficace dove dovevo creare velocità, che era la parte del bosco. Sono un po' perplessa per la partenza, perché 2 decimi in 5 secondi è veramente qualcosa che mi lascia perplessa alla luce di come ho lavorato sulle partenze: so che è il mio punto debole, ma è comunque tanto. Ho fatto una buona gara da metà in giù, come ieri", ha detto l'azzurra a caldo dopo il successo in Val d'Isere.